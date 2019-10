बिजली से ब्लडप्रेशर, डायबिटीज, अंधत्व जैसी कई स्थायी बीमारियों का इलाज संभव

यह खोज किसी वास्तविकता की बजाय वैज्ञानिक कल्पना का हिस्सा अधिक लगती है। बॉयोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन से कई स्थायी बीमारियों के इलाज का रास्ता खुल रहा है। सिरदर्द, मानसिक अवसाद, साइनस दर्द जैसी बीमारियों के उपचार में बॉयोइलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोस्युटिकल थैरेपी का पहले से उपयोग हो रहा है। लेकिन, बिजली पर आधारित नए तरीकों से हाई ब्लडप्रेशर, गठिया, डायबिटीज, अंधत्व और पागलपन जैसी बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी।बॉयोइंजीनियरिंग और न्यूरोलॉजी में हुई खोजों से एेसा संभव हो रहा है। इन खोजों के कारण वैज्ञानिक खास स्नायुओं (नर्व) को पहचानकर संबंधित जगह पर डिवाइस लगा सकते हैं। इन्हें जरूरत पड़ने पर सक्रिय कर अंगों की उन कोशिकाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा जो शरीर के प्रतिरोध तंत्र और मेटाबॉलिज्म को चलाते हैं। मेटाबॉलिज्म का संबंध शरीर के विभिन्न अंगों, कोशिकाओं और सिस्टम की प्रक्रियाओं से है।इलाज की यह थैरेपी अमेरिका में कई नई और बड़ी दवा कंपनियों को आकर्षित कर रही है। वित्तीय विश्लेषकों का अनुमान है, सिरदर्द और स्थायी दर्द के उपचार की थैरेपी का बाजार 2025 तक 496 अरब रु. का हो जाएगा। अगर अन्य स्थायी बीमारियों के इलाज में इलेक्ट्रोस्युटिकल का उपयोग होने लगा तो इसका मार्केट 2800 अरब रु. से अधिक हो सकता है। एबॉट कंपनी ने लाइलाज दर्द से छुटकारा पाने के लिए स्नायुओं को सक्रिय करने वाले डिवाइस बना लिए हैं। लंबे समय से नई टेबलेट के विकास पर फोकस दवा इंडस्ट्री का ध्यान अब इलेक्ट्रोस्युटिकल क्षेत्र की ओर गया है। अभी हाल के वर्षों में नई दवाइयां बनाने का काम भारी खर्च और बहुत समय लगने के कारण लगभग ठप पड़ गया है। इसलिए ग्लैक्सोस्मिथ क्लाइन जैसी नामी कंपनियां इलेक्ट्रोस्युटिकल्स को इलाज की नई संभावना के बतौर देख रही हैं।मुंह के जरिये ली जाने वाली दवाइयां शरीर की लगभग हर कोशिका से होते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचती हैं। इससे उनका असर कम होता है। वे उन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं जहां उनकी जरूरत नहीं रहती है। लिहाजा, फार्मा उद्योग अधिक कारगर रास्ते की तलाश में है। गेल्वेनी बॉयोइलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट क्रिस फैम का कहना है, इलेक्ट्रोस्युटिकल्स बीमारियों के नए इलाज का अगला दौर साबित हो सकता है। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन और गूगल की वेरिली के सहयोग से बनी गेल्वेनी का फोकस बिजली आधारित थैरेपी पर है।शोधकर्ताओं ने जब कोशिकाओं के एक-दूसरे से संवाद की अधिक जानकारी हासिल कर ली तो आधुनिक बॉयोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनना शुरू हो गए। इंजीनियरिंग इनोवेशन से चिप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को शरीर में फिट करने कि लिए बहुत छोटे आकार में बनाया जाने लगा है। इनकी शक्ति बढ़ने के साथ ऐसी बीमारियों का दायरा बढ़ता जा रहा है जिनका इलाज बॉयोइलेक्ट्रॉनिक थैरेपी से संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए निकट भविष्य में गठिया रोगियों को अपने जोड़ों में भीषण दर्द नहीं झेलना पड़ेगा। वे शरीर में फिट इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चलाकर दर्द पैदा करने वाले सिस्टम को शांत कर सकेंगे। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किडनी फंक्शन को दुरुस्त कर सकेगा। डायबिटीज मरीज के पैनक्रियास में डिवाइस लगाकर इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को सुरक्षित रखना संभव होगा।मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में शोधकर्ता रेटिना की बीमारी के कारण देखने की क्षमता गंवाने वाले व्यक्ति की आंखों की नर्व के सक्रिय करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। जॉन्स हॉपकिन्स इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट को विश्वास है कि दिमाग में बिजली के सिगनल भेजकर कई मानसिक बीमारियों का उपचार हो सकता है। केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में बॉयोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रमुख रॉबर्ट किर्स्च कहते हैं, नर्वस सिस्टम अपनी भाषा के रूप में बिजली का उपयोग करता है। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका लक्ष्य दिमाग के बाहर मानवीय नर्वस सिस्टम की प्रत्येक नर्व के स्थान का सटीक पता लगाना है। इससे नर्व से जुड़ी कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रकल सिगनल भेजे जा सकेंगे।

(टाइम और टाइम लोगो टाइम के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुबंध के तहत किया गया है।)

(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।

1950में मिर्गी पीड़ित व्यक्ति के दिमाग की इलेक्ट्रिकल गतिविधि मापने वाली मशीन बनी।

में दिल की बीमारियों से पीड़ित लोगों की धड़कन बनाए रखने के लिए परमाणु शक्ति से चलने वाला पेसमेकर बना।

में बुढ़ापे की बीमारी पार्किन्संस के इलाज के लिए दिमाग को उत्तेजित करने के लिए गहरे संकेत भेजे गए।

एलिस पार्क में लोगों की मौतों के लिए पुलिस अधिकारियों और हथियार बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमों का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस पर लोगों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप है। मृतकों के परिजनों और हत्याकांडों से जीवित बचे लोगों ने यह कदम उठाया है। सोशल मीडिया कंपनियों की भी जवाबदेही तय करने की मांग की गई है।ऑरलेंडो के पुलिस अधिकारी एडम ग्रूलर 12 जून 2016 को पल्स नाइटक्लब की सिक्यूरिटी के इंचार्ज थे। उस समय उन्होंने डांस फ्लोर पर गोलियां चलने और लोगों की चीखों की आवाज सुनी। अधिकारियों का कहना है, वे फौरन हरकत में आए और शूटर पर गोलियां चलाईं। उन्हें तत्काल हीरो बता दिया गया। शौर्य पुरस्कार मिला। हर जगह उनकी प्रशंसा हुई। इसके बाद ग्रूलर के खिलाफ मुकदमा दायर हो गया। जनसंहार के लगभग दो वर्ष बाद घटना से जीवित बचे कुछ लोगों ने फेडरल कोर्ट में दावा किया कि ग्रूलर ने गनमैन उमर मतीन को रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की थी। हमले में 49 लोग मारे गए और 53 अन्य घायल हुए थे। याचिका में तीस पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि पुलिस ने शूटआउट में मारे गए हमलावर को रोकने के लिए क्लब में जल्दी प्रवेश नहीं किया था।जनसंहार में मृत लोगों के परिजनों ने गूगल, फेसबुक, टि्वटर, गनमैन के मालिक, उसकी प|ी और पल्स की मालिक बारबरा पोमा के खिलाफ अलग मुकदमे दायर किए हैं। 2017 में लास वेगास म्यूजिक फेस्टिवल में 58 लोगों की मृत्यु के बाद कई मुकदमे दाखिल हुए हैं। हत्याकांड से बचे 450 लोगों ने मंडाले बे रिजॉर्ट और केसिनो को आरोपी बनाया है। 3 अक्टूबर को मंडाले बे की मालिक एमजीएम रिजॉर्ट्स इंटरनेशनल ने कहा कि वह मृतकों के परिजनों और घायलों को 5667 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। सोशल मीडिया कंपनियों पर आरोप है कि शूटर स्टीफन पेडॉक में कट्‌टरता फैलाने में उनकी भी भूमिका है।अब तक जानलेवा संहार में इस्तेमाल हथियारों के निर्माता एक कानून की आड़ में बचे हुए थे। हथियारों का कानूनी व्यापार संरक्षण एक्ट (पीएलसीएए) फायरआर्म्स और एम्युनिशन बनाने वाले निर्माताओं, विक्रेताओं की रक्षा करता है। लेकिन, सेंडीहुक स्कूल शूटिंग में मृत लोगों के परिजन रेमिंगटन आर्म्स कंपनी पर मुकदमा चला रहे हैं। 2012 में कनेक्टीकट में 20 छात्रों और 6 शिक्षकों की हत्या में हमलावर ने रेमिंगटन की बुशमास्टर राइफल का उपयोग किया था। परिजनों का आरोप है कि रेमिंगटन ने अपनी मार्केटिंग के तरीकों में राज्य के कानून तोड़े हैं। इसलिए वह पीएलसीएए के तहत रक्षा की हकदार नहीं है। यह कानून 2005 में लागू किया गया है। इससे पहले कई गन निर्माताओं के खिलाफ हथियार बेचने में लापरवाही के खिलाफ मुकदमे चले थे। मार्च में सेंडी हुक के याचिकाकर्ताओं को कनेक्टीकट सुप्रीम कोर्ट में जीत मिली। कोर्ट ने कहा कि रेमिंगटन पर उसके मार्केटिंग के तरीकों को लेकर मुकदमा चलाया जा सकता है। कंपनी ने इस फैसले को चुनौती दी है।

(टाइम और टाइम लोगो टाइम के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुबंध के तहत किया गया है।)

रेचेल ग्रीनस्पान

सोशल मीडिया साइट पर जायकेदार डिश बताने वाले लोग अब अपने ब्रांड को डिजिटल दुनिया से प्रिंट में ला रहे हैं। 29 वर्षीय रेचेल मेंसफील्ड ने कुकिंग की औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली है। वे कई शाकाहारी और ग्लूटेन मुक्त रेसिपी बताती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 3 लाख 25 हजार फॉलोअर हैं। वे ग्रॉसरी चेन होल फूड्स को प्रमोट करती हैं। वे कुक बुक-जस्ट द गुड स्टफ के साथ किताबों की दुनिया में आ चुकी हैं। मेंसफील्ड के अलावा डेनिएले वाकर की अगेंस्ट ऑल ग्रेन्स, गैबी डाइकिन की व्हाट्स गैबी कुकिंग और चुनघ री की डैम डिलिसियस भी बाजार में आ चुकी हैं। मार्था स्टीवर्ट और बॉबी फ्ले की किताबें भी इस भीड़ में शामिल हैं। इंस्टाग्राम पर सक्रिय लोगों का असर दिखाई पड़ रहा है। रिसर्च फर्म एनपीडी ग्रुप के अनुसार 2018 में रेसिपी की किताबों की बिक्री 2017 से 21% बढ़ गई। ग्रुप ने बताया कि लोगों की दिलचस्पी घर में खाना पकाने में बढ़ी है। कुक बुक्स की मांग में बढ़ोतरी हुई है।इंस्टाग्राम पर कई फूड सेलेब्रिटी को जगह मिली है व्हाट्स गैबी कुकिंग और चुनघ री की डैम डिलिसियस भी बाजार में आ चुकी हैं। मार्था स्टीवर्ट और बॉबी फ्ले की किताबें भी इस भीड़ में शामिल हैं। इंस्टाग्राम पर सक्रिय लोगों का असर दिखाई पड़ रहा है। रिसर्च फर्म एनपीडी ग्रुप के अनुसार 2018 में रेसिपी की किताबों की बिक्री 2017 से 21% बढ़ गई। ग्रुप ने बताया कि लोगों की दिलचस्पी घर में खाना पकाने में बढ़ी है। कुक बुक्स की मांग में बढ़ोतरी हुई है।इंस्टाग्राम पर कई फूड सेलेब्रिटी को जगह मिली है। लोकप्रियता के कारण प्रकाशक उन्हें महत्व देते हैं। मेंसफील्ड कहती हैं, उनके सामान्य तरीके ने लोगों का ध्यान खींचा है। लोग मेरे ब्लॉग और इंस्टाग्राम पोस्ट इसलिए देखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इनमें भारी-भरकम रेसिपी नहीं है। कई अन्य सफल फूड सेलेब्रिटी ऐसा ही कहते हैं। फूड नेटवर्क शो और कुक बुक्स लिखने वाली इना गार्टन बताती हैं कि वे स्वयं को पेशेवर शेफ नहीं मानती हैं।(टाइम और टाइम लोगो टाइम के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुबंध के तहत किया गया है।)