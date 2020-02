Dainik Bhaskar Feb 19, 2020, 02:19 PM IST

ऑटो डेस्क. ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार को लोहे के जाल पर रखकर पार्क करते हुए दिखाया जा रहा है। वीडियो इतना रोचक है कि इसे आनंद महिंद्रा ने भी शेयर किया है।

Now that IS pretty clever. What to do when you have less room for manoeuvre... Finding clever ways to deal with constraints is an Indian talent! https://t.co/oUI6szXFyK