STD

RxE 0.8 RxL 0.8

RxT 0.8

RxT 1.0

RxT (O) 1.0

RxT AT 1.0

RxT (O) AT

Climber

Climber (O)

Climber AT

Climber (O) AT

2.92 लाख

3.62 लाख

3.92 लाख

4.22 लाख

4.42 लाख

4.50 लाख

4.72 लाख

4.79 लाख

4.63 लाख

4.71 लाख

4.93 लाख

5.01 लाख

2.83 लाख

3.53 लाख

3.83 लाख

4.13 लाख

4.33 लाख

4.41 लाख

4.63 लाख

4.70 लाख

4.54 लाख

4.62 लाख

4.84 लाख

4.92 लाख