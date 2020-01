Dainik Bhaskar Jan 18, 2020, 08:07 PM IST

ऑटो डेस्क. गीतकार जावेद अख्तर और पत्नी शबाना आजमी की कार का मुंबई -पुण एक्सप्रेसवे पर भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसे में शबाना गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जावेद-शबाना की टाटा सफारी स्टॉर्म एसयूवी के ड्राइवर ने दूसरी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की थी। इसी दौरान एसयूवी पीछे से ट्रक में टकरा गई। एक्सपर्ट की नजर में टाटा सफारी स्ट्रॉर्म देश में सबसे सुरक्षित एसयूवी में से एक है और इसे भारतीय सेना भी इस्तेमाल करती है।

कितनी सेफ टाटा सफारी स्ट्रॉर्म

टाटा सफारी स्ट्रॉर्म के चार वैरिएंट आते हैं। इसमें 2.2-लीटर का डीजल इंजन दिया है। जो 156 PS का पावर 400 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। जावेद-शबाना के पास सफारी स्ट्रॉर्म VX 4x2 वैरिएंट है। जिसकी मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 14,79,574 रुपए है। क्योंकि ये कार का टॉप वैरिएंट भी है, इस वजह से इसमें सभी तरह के सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। इससे ऊपर जो वैरिएंट आता है वो फोर व्हील ड्राइव के साथ आता है। टाटा सफारी स्ट्रॉर्म VX 4x2 वैरिएंट में 15 सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

1. डुअल एयरबैग्स (ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर)

2. एंट्री-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रिब्यूशन (EBD)

3. साइड इम्पेक्ट बार्स

4. क्रूम्पल जोन

5. इंजन इमोबिलाइजर

6. ट्यूबलेस टायर्स

7. अल्ट्रासोनिक रिवर्स गाइड सिस्टम के साथ ग्राफिक्सल डिस्प्ले म्यूजिक सिस्टम LCD स्क्रीन

8. क्लियर लेंस फ्रंट फॉक लैम्प्स

9. रियर फॉग लैम्प के साथ रिफलेक्स रिफलेक्टर

10. मोटोराइज्ड हेड लैम्प एडजेस्टमेंट

11. सेंट्रल लॉकिंग और चाइल्ड सेफ्टी लॉक

12. एंटीग्लेयर रियर व्यू मिरर

13. सीट बेल्ट अन्फासन्ड वार्निंग

14. डोर ओपन वार्निंग

15. की-आउट वार्निंग फॉर हेडलैम्प ऑन

ड्राइवर के ओवरटेक करने से हुआ हादसा

टाटा सफारी स्ट्रॉर्म VX में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग्स दिए हैं। ड्राइवर को गंभीर चोट नहीं आई और जावेद अख्तर भी सुरक्षित है। इससे ये साफ होता है कि एयरबैग्स ने अपना काम पूरी तरह किया। शबाना कार में सेकंड रो में बैठी थीं। उन्होंने सीट बेल्ट लगाया था या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, पुलिस ने बताया कि शबाना आजमी के ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की और गाड़ी को स्पीड से हाईवे की दूसरी लेन से तीसरी लेन में लेकर आया, जिसके चलते ये हाससा हो गया।

The Mumbai-Pune expressway has always been dangerous and there is little or no monitoring to prevent rash driving. Have seen so many terrible accidents there. Hope #ShabanaAzmi is fine. Dear @OfficeofUT please improve safety on this route urgently. It is quite a death trap.