Dainik Bhaskar Jan 13, 2020, 04:25 PM IST

ऑटो डेस्क. इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला अब अपनी इलेक्ट्रिक कारों को और ज्यादा हाइटेक बनाने जा रही है। जल्द ही टेस्ला कार्स पैदल चलने वाले राहगीरों से बातें करते दिखाई देंगी। यह भीड़भाड़ वाले रास्ते पर चलते समय राहगीरों से रास्तें छोड़ने के लिए कहेगी। कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर इस नए फीचर के बारे में हिंट दी और कहा कि यह फीचर जल्द ही टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों में भी दिखाई देगा।

टेकरडार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फिलहाल यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह फीचर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक का इस्तेमाल करेगा या यह पूरी तरह से ऑडियो प्लेयर पर बेस्ड होगा। उपयोगिता के बारे में बात करें को इसके क्या बेनिफिट्स होंगे इसे लेकर कंपनी ने कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि टेस्ला कार के मालिक जो उबर और ओला के तर्ज पर राइड शेयरिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं वो इस फीचर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लुभाने के लिए कर सकते हैं।

नए अपडेट में मिलेंगे कई सारे फीचर्स

मस्क ने हाल ही में कंफर्म किया था कि वह जल्द ही टेस्ला थिएटर के अगले फर्मवेयर अपडेट में पॉपुलर डिज्नी सर्विस भी मुहैया कराएंगे। टेस्ला थिएटर सर्विस कंपनी के वर्जन 10 अपडेट में शामिल है, जिसे पिछले साल सितंबर के मध्य रिलीज किया गया था। टेस्ला ने हॉलीडे अपडेट भी रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिसमें फुल सेल्फ ड्राइविंग प्रीव्यू मिलेगा। इस फीचर में टेस्ला का बिल्ट-इन वॉयस कमांड और कैंप मोड जोर से टेक्स्ट मैसेज को पढ़कर सुनाएंगे। कैंप मोड यूजर को एयरफ्लो, टेंपरेचर, इंटीरियर लाइट, म्यूजिक और अन्य डिवाइस को कंट्रोल करने की सुविधा देता है।

एलन मस्क का ऑफिशियल ट्वीट

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa