कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए फैंस को इसकी पहली सेल के बारे में जानकारी दी। ट्वीट के मुताबिक, इसे 16 दिसंबर से ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर समेत फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। हालांकि फिलहाल यह ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से ऑउट ऑफ स्कॉक नजर आ रहा है। फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफार्म से फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदी करने पर 5% अनलिमिटेड कैशबैक और एक्सिस बैंक बज़ क्रेडिट कार्ड से खरीदी करने पर 5% की छूट दी रही है। इसके अलावा नो-कॉस्ट ईएमआई की सुविधा भी दी जा रही है।

Mi fans, the all-new #MiSmartBand3i will be available on @Flipkart from 16th December!



Click here to get notified: https://t.co/hMehDitdqK pic.twitter.com/VrdGl9x1K8