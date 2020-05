दैनिक भास्कर May 05, 2020, 03:19 PM IST

नई दिल्ली. शाओमी एमआई 10 स्मार्टफोन 8 नई को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। कंपनी ने हाल ही में हुई ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में इसका ऐलान किया। भारत में इस लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट के जरिए लॉन्च किया जाएगा, जिसकी डिटेल कंपनी जल्द ही जारी करेगी। फोन की खास बात यह है कि इसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा साथ ही इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। इसकी प्री-बुकिंग 8 मई से 17 मई तक चलेगी। बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 2499 रुपए का वायरलेस पावरबैंक मुफ्त मिलेगा।

31 मार्च को होना था लॉन्च, लॉकडाउन के कारण इवेंट टला

भारत में कितनी हो सकती है कीमत

एमआई 10 के बेसिक स्पेसिफिकेशन

