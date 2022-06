Hindi News

After Telegram, Snapchat Working On Paid Subscription Service – Snapchat Plus

स्नैपचैट यूजर्स पर लगेगा चार्ज: ऐप यूज करने के लिए चुकने पड़ सकते हैं साल के 3700 रुपए, आ रहा सब्सक्रिप्शन प्लान

नई दिल्ली 30 मिनट पहले



स्नैपचैट यूजर्स के लिए बुरी खबर है, जल्द ही ऐप यूज करने के लिए आपको पैसे चुकने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐप स्नैपचैट प्लस (Snapchat+) नाम के अपने पेड सब्सक्रिप्शन के लिए टेस्टिंग कर रहा है। स्नैपचैट के पेड सब्सक्रिप्शन के बारे यह यूजर्स को ऐप पर अनाउंस होने वाले फीचर्स के साथ दूसरे चीजों तक अर्ली एक्सेस देगा।

स्नैपचैट+ सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत

स्नैपचैट+ के लिए एक महीने के सब्सक्रिप्शन की कीमत 4.59 यूरो (करीब 370 रुपए) होने की उम्मीद है, जबकि यूजर 24.99 यूरो (लगभग 2,000 रुपए) में 6 महीने का प्लान खरीद सकते हैं। कहा जा रहा है कि एक साल का सब्सक्रिप्शन प्लान 45.99 यूरो (करीब 3,700 रुपए) के प्राइस टैग के साथ आता है।

स्नैप के प्रवक्ता लिज मार्कमैन ने द वर्ज को दिए एक बयान में दावा किया कि स्नैपचैट अपनी पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस पर इंटनरली काम कर रहा है। वेबसाइट को दिए एक बयान में, मार्कमैन ने बताया कि कंपनी अभी स्नैपचैट+ के शुरुआती टेस्टिंग में बिजी है। उन्होंने कहा कि हम अपने ग्राहकों के साथ एक्सक्लूसिव, एक्सपेरिमेंटल और प्री-रिलीज फीचर्स को शेयर करने की कैपेसिटी के बारे में एक्साइटेड हैं और इस बारे में ज्यादा लर्न कर रहे हैं कि हम अपने यूजर्स को बेस्ट सर्विस कैसे दे सकते हैं।

#Snapchat is working on a subscription plan called Snapchat+ 👀



ℹ️ Snapchat+ gives you access to exclusive, experimental and pre-release features such as the ability to pin 📌 the conversation with your Best Friend, the access to custom Snapchat icons, a special badge, etc... pic.twitter.com/VrMbyFlFvI

पेमेंट यूजर के प्ले स्टोर अकाउंट से जुड़ा होगा

ऐप रिसर्चर एलेसेंड्रो पलुजी ने ट्विटर पर स्नैपचैट+ के लिए एक्सपेक्टेड सब्सक्रिप्शन कॉस्ट शेयर की। जैसा कि ट्वीट से हिंट मिलता है, स्नैपचैट+ एक महीने के सब्सक्रिप्शन की कीमत EUR 4.59 (लगभग 370 रुपए) रखी गई है, जबकि 6 महीने के सब्सक्रिप्शन की कीमत EUR 24.99 है। इसके अलावा, सालाना सब्सक्रिप्शन की कीमत यूजर्स को EUR 45.99 (लगभग 3,750 रुपए) होगी।

इसके अलावा, कंपनी पेड सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए यूजर्स को एक हफ्ते का फ्री ट्रायल दे सकती है। पेमेंट पर यूजर के प्ले स्टोर अकाउंट से जुड़ा होगा और जब तक यूजर इसे कैंसिल नहीं करता तब तक सर्विस एक सिलेक्टेड इंटरवल के बाद ऑटो-रिन्यू हो जाएगी।

स्नैपचैट+ में स्पेशल बैज का फीचर मिलेगा

स्नैपचैट+ के बारे में कहा जा रहा है कि यह यूजर्स को कस्टम स्नैपचैट आइकॉन और एक स्पेशल बैज ऑफर कर सकता है। साथ ही यूजर्स को किसी फ्रेंड के साथ चैट को पिन करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा यह भी पता चलेगा कि कितने फ्रेंड्स ने आपकी स्टोरी दोबारा देखी है।