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फ्रंट गियर:आपको भी सताता है बाइक-स्कूटर चोरी होने का डर, तब एंटी थीप डिस्क ब्रेक लॉक खत्म करेगा टेंशन

नई दिल्ली34 मिनट पहले
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टू-व्हीलर को चोरी से बचाने के लिए लॉक के साथ कंपनियों अब ट्रैकर का भी इस्तेमाल करने लगी हैं। हालांकि, इसके बाद भी टू-व्हीलर की सेफ्टी जरूरी हो जाती है। आपकी भी अपने टू-व्हीलर की चोरी का डर सताता है, तब आप एंटी थीप लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लॉक बाइक या स्कूटर के डिस्क ब्रेक को लॉक कर देता है।

क्या है एंटी थीप डिस्क ब्रेक सिक्योरिटी लॉक?
इस लॉक का इस्तेमाल उन सभी बाइक, स्कूटर या उन सभी टू-व्हीलर में किया जा सकता है, जिनमें डिस्क ब्रेक दिया होता है। इसे ब्रेक में लगा दिया जाता है। जिसके ब्रेक लॉक हो जाता है। यानी कोई आपको गाड़ी को चोरी करने की कोशिश करता है तब वो उसे स्टार्ट तो कर लेगा, लेकिन आगे नहीं ले जा पाएगा।

डिस्क ब्रेक सिक्योरिटी लॉक के स्पेसिफिकेशन
ये पोर्टेबल लॉक होता है जिसे आप आसानी से अपने साथ लेकर चल सकते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग में स्टील, आयरन और जिंक अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से ये काफी मजबूत हो जाता है। इसकी चाबी भी फीमेल पोर्ट के साथ आती है। यानी इन लॉक में कोई दूसरी चाबी इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। आप अपनी बाइक के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस लॉक को चुन सकते हैं। जिससे आपकी बाइक स्टाइलिश भी नजर आएगी।

लॉक की कीमत
इस लॉक की ऑनलाइन कीमत करीब 200 रुपए है। अलग-अलग कंपनी और क्वालिटी के हिसाब से कीमत में 100 रुपए तक का अंतर आ जाता है। वहीं, अलग-अलग वेबसाइट या ऑफलाइन मार्केट में भी इसकी कीमत अलग हो सकती है।

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