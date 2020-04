दैनिक भास्कर Apr 30, 2020, 03:33 PM IST

न्यूयॉर्क. एपल नए फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें मास्क पहने हुए भी फेस आईडी सपोर्ट करने वाले आईफोन को अनलॉक किया जा सकेगा। यह नया फीचर आईओएस 13.5 बीटा वर्जन में मिलेगा, जिसमें यूजर के चेहरे पर मास्क होने पर फेस आईडी फंक्शनैलिटी ऑटोमैटिक स्विच होकर पिनकोड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसके बाद पासवर्ड डालकर फोन अनलॉक किया जा सकेगा। कोरोना महामारी के दौरान यह फीचर काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि कई जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसे में फोन अनलॉक करने के लिए मास्क हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

मास्क देखकर खुद स्किप हो जाएगा फेस आईडी फीचर

शुरुआत में कुछ ही यूजर को मिलेगा फीचर

शुरुआती तौर में टेस्टिंग के लिहाज से फीचर सिर्फ लेटेस्ट आईओएस 13.5 बीटा वर्जन के डेवलपर्स को ही मिलेगा। जल्द ही कंपनी इसे स्टेबल वर्जन यूजर्स के लिए भी जारी करेगी।

रॉबर्ट पीटरसन नाम के यूजर इस फीचर का स्क्रीनशॉट ट्वीटर पर शेयर किया है, जिसमें इस फीचर की झलक देखने को मिल रही है।

If you’re wearing a mask you get the option to go straight to password entry pic.twitter.com/Khv5kZwiRW