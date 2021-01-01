पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Business
  • Big Brands Such As Maggi And Red Label Are Losing Market Share; Small Brands Like Ching, Yippy Are In Advantage

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रिपोर्ट:बाजार हिस्सेदारी खो रहे हैं मैगी और रेड लेबल जैसे बड़े ब्रांड; चिंग्स, यिप्पी जैसे छोटे ब्रांड्स फायदे में

नई दिल्लीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • ब्रिटानिया का वर्चस्व बिहार, दिल्ली, नॉर्थ-ईस्ट और दक्षिणी राज्यों में है
  • रेड लेबल सबसे लोकप्रिय चाय ब्रांड है, जिसके बाद टाटा टी और ताजमहल हैं

FMCG फूड सेगमेंट में मार्केट लीडर्स, जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स और चाय, टियर -2 और टियर -3 शहरों में छोटे ब्रांडों के लिए जमीन खो रहे हैं। डिजिटल बुक कीपिंग ऐप ओकेक्रेडिट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मैगी और रेड लेबल जैसे टॉप ब्रांड्स की बाजार में हिस्सेदारी में मामूली कमी से चिंग्स, यिप्पी, टॉप रेमेन और वाघ बकरी जैसे छोटे ब्रांड्स को फायदा हुआ है।

पार्ले भारत का सबसे पसंदीदा बिस्किट ब्रांड

  • रिपोर्ट के मुताबिक, पार्ले भारत का सबसे पसंदीदा बिस्किट ब्रांड है, जिसके बाद ब्रिटानिया और सनफीस्ट हैं। ब्रिटानिया का वर्चस्व बिहार, दिल्ली, नॉर्थ-ईस्ट और दक्षिणी राज्यों में है। रेड लेबल सबसे लोकप्रिय चाय ब्रांड है, जिसके बाद टाटा टी और ताजमहल हैं।
  • SMB (स्मॉल एंड मिडसाइज्ड बिजनेस) शायद ही कभी मुख्यधारा की बातचीत का हिस्सा होते हैं, भले ही GDP में इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। रिपोर्ट मुख्य रूप से तीन प्रमुख क्षेत्रों- टेलीकॉम, FMCG और पड़ोस के स्टोरों में उपयोग किए जाने वाले भुगतान के तरीकों पर आधारित है। मोबाइल रिचार्ज मर्चेंट का एक बड़ा आधार ओकेक्रेडिट को प्री-पेड यूजर बिहेवियर, ऑपरेटर वाइज गहरी परख प्रदान करता है।

मार्केट लीडर होने के बावजूद गोवा-केरल में जियो की पकड़ कम
जबकि जियो एक पैन इंडिया लीडर है, यह गोवा और केरल के बाजारों को जीतने में सक्षम नहीं है जहां वोडाफोन आइडिया अभी भी शीर्ष पर हैं। इसी तरह, एयरटेल ने रिपोर्ट के अनुसार, 2G अपग्रेड के मामले में टियर-3 शहरों में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमोदी सरकार की तारीफ पर दिग्विजय ने सिंधिया की चुटकी ली, कहा- वाह जी महाराज वाह, हमारा आशीर्वाद आपके साथ - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser