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  • Car Rear Double View Blind Spot Parking Mirror Adjustable Wide Angle, Blind Spot For Car Tyre

फ्रंट गियर:कार के आगे-पीछे वाले टायर के आसपास का पूरा एरिया दिखाता है ये डिवाइस, ड्राइविंग के दौरान ब्लाइंड स्पॉट करता है खत्म

नई दिल्ली21 मिनट पहले
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कार ड्राइविंग में ब्लाइंड स्पॉट हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। ये ऐसे स्पॉट होते हैं जो दिखाई नहीं देते और ड्राइवर हमेशा अंदाजन यहां से गाड़ी निकालता है। हालांकि, ऐसे स्पॉट को दूर करने के लिए बाजार में कई तरह के डिवाइस और गैजेट्स आ रहे हैं। हम आपको ऐसे ही एक डिवाइस के बारे में बता रहे हैं। वैसे, इन दिनों ज्यादातर कार कंपनियां ब्लाइंड स्टॉप को डिटेक्ट करने वाला फीचर भी दे रही हैं।

क्या है ब्लाइंड स्पॉट?
ब्लाइंड स्पॉट का सीधा मतलब है कि कार के आसपास का ऐसा हिस्सा जो ड्राइविंग के दौरान नजर नहीं आता है। जैसे, साइड मिरर में हम कार के बैक साइज को सेट तो कर लेते हैं, लेकिन बैक भी पूरा नजर नहीं आता। यानी कार के टायर नहीं आते। ठीक इसी तरह कार के फ्रंट का टायर भी हमें ड्राइविंग के दौरान नजर नहीं आते। ये भी हिस्से कार के ब्लाइंड स्टॉप कहलाते हैं।

रियर डबल व्यू डिवाइस करेगा मदद
कार के ब्लाइंड स्पॉट को रियर डबल व्यू डिवाइस की मदद से दूर कर सकते हैं। इस डिवाइस में दो मिरर होते हैं जो कार के बैक और फ्रंट टायर के आसपास का पूरा व्यू दिखाते हैं। यानी आपकी कार खड़ी हुई है और उसके आगे या पीछे वाले टायर के पास कोई बैठा है तब आपको वो दिख जाएगा। ठीक इसी तरह कार को बैक करते समय टायर के नीचे कुछ आ रहा है तब वो भी दिख जाएगा।

  • इस डबल व्यू मिरर डिवाइस के मिरर को आप कार के साइज मिरर की तरह एडजेस्ट कर सकते हैं
  • इस डिवाइस को कार के साइड मिरर के नीचे की तरफ लगाया जा जाता है जिससे व्यू बेहतर रहे
  • इन्हें आप बेहतर व्यू के हिसाब से घुमा सकते हैं, वहीं मिरर को भी ऊपर-नीचे कर सकते हैं
  • इस डिवाइस को आप लेफ्ट या राइट मिरर पर लगाने के लिए अलग-अलग खरीद सकते हैं
  • यदि आप दोनों साइड मिरर पर ये डिवाइस लगाना चाहते हैं तब कोम्बो भी ले सकते हैं

रियर डबल व्यू डिवाइस की कीमत
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस डिवाइस की कीमत 500 रुपए से शुरू हो जाती है। वहीं, कॉम्बो में इनकी कीमत 650 रुपए के करीब शुरू हो जाती है। मिरर और प्लास्टिक की क्वालिटी के हिसाब से इसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। इन्हें सभी तरह की कार के मिरर के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है।

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