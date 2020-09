Hindi News

Delete Older WhatsApp Messages For Photos For Everyone From WhatsApp Chats, Follow These Easy And Useful Tips

टेक गाइड: वॉट्सऐप पर भेजे पुराने मैसेज या फोटो दिखा कर रहा है कोई परेशान, तो टेंशन ना लें; इन आसान तरीके से सालों पुराने मैसेज भी सभी के लिए डिलीट कर सकेंगे

नई दिल्ली एक घंटा पहले



DELETE FOR EVERYONE ऑप्शन मैसेज भेजने के एक घंटे तक ही एक्टिव रहता है।

नीचे बताई गईं ट्रिक से आप सालों पुराने मैसेज-फोटो को भी सभी के लिए डिलीट करे सकेंगे।

लगभग सभी वॉट्सऐप यूजर्स को पता है कि अगर कोई मैसेज गलती से वॉट्सऐप चैट या फिर ग्रुप चैट पर चला जाए, तो उसे 'DELETE FOR EVERYONE' ऑप्शन से सभी के लिए डिलीट किया जा सकता है। यह बड़े काम का फीचर है लेकिन निगेटिव साइड यह है इस फीचर को मैसेज भेजने के सिर्फ एक घंटे के भीतर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एक घंटे के बाद 'DELETE FOR EVERYONE' ऑप्शन इनएक्टिव हो जाता है। उसके बाद पास सिर्फ 'DELETE FOR ME' का ऑप्शन ही दिखाई देगा। इससे आप मैसेज डिलीट तो कर पाएंगे लेकिन सिर्फ खुद की चैट विंडो से, अन्य यूजर के चैट विंडो पर मैसेज मौजूद रहेगा। अगर आपने भी गलती है से किसी को ऐसा ही कोई मैसेज या फोटो भेज दिया हो, जो नहीं भेजना चाहिए था और आपको डर है कि भविष्य में इसे लेकर कोई आपके लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, तो बिल्कुल भी टेंशन न लें। यहां हम आपके लिए वॉट्सऐप की ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे आप सालों पुराना मैसेज या फोटो भी चैट से सभी के लिए डिलीट कर पाएंगे और इसके लिए कोई अन्य ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं....

मान लीजिए कि 16 सितंबर 2020 को 2:11pm पर भेजा कोई मैसेज आप सभी के लिए डिलीट करना चाहते हैं, यानी आज (21 सितंबर) से 4 दिन पुराना मैसेज, जब इसे डिलीट करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला Cancle, दूसरा DELETE FOR ME। यानी आप सिर्फ अपनी चैट विंडो से मैसेज डिलीट कर पाएंगे।

तो, सभी के लिए मैसेज डिलीट करने के लिए क्या करना होगा...

1. सबसे पहले इंटरनेट ऑफ कर दें। 2. उसके बाद सेटिंग्स पर जाएं और App पर क्लिक करें। 3. App पर जाने के बाद Whatsapp पर क्लिक करें। 4. Whatsapp पर जाने के बाद, Force Stop पर क्लिक करें।

5. अब वापस उस मैसेज या फोटो (जिसे डिलीट करना हो) पर जाएं और उसका दिन और तारीख नोट कर लें, क्योंकि आगे इसे से काम होने वाला है। 6. दोबारा सेटिंग्स पर जाकर Date and time ऑप्शन पर जाएं, यहां पर दिखाई दे रहे Use Netowrk Provided Time Zone, Time Zone या Automatic Date and time ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए।

(नोट-फोन के हिसाब से यह ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं।)

7. अब यहां पर आपको Date दोबारा सेट करना है, तो वो Date डालें जिस दिन मैसेज भेजा गया था। (उदाहरण के तौर पर 16 सितंबर का मैसेज डिलीट करना है, तो Date 16 सितंबर 2020 डालना होगा।

8. इसी तरह Time सेट करें। (उदाहरण के तौर पर 2:11pm बजे का मैसेज डिलीट करना है, तो उससे 5-10 मिनट आगे का टाइम सेट करें।)

9. अब दोबारा वॉट्सऐप पर जाएं। आप देखेंगे कि 16 सितंबर की जगह अब Today दिखाई देगा।

10. अब इसे आप डिलीट करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको 'DELETE FOR ME' के साथ 'DELETE FOR EVERYONE' का ऑप्शन भी दिखाई देगा। अब इसे सभी के लिए डिलीट किया जा सकेगा।

इस तरह से आप सालों पुराना मैसेज भी डिलीट कर सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि जिस दिन और का मैसेज या फोटो डिलीट करना है, उसे नोट कर लें और ऊपर बताए स्टेप्स को फॉलो करें।

11. डिलीट करने के बाद इंटरनेट ऑन करने के बाद दोबारा Date and time पर जाकर वर्तमान दिन और समय सेट करना न भूले।

नोट- यह ट्रिक वॉट्सऐप के लेटेस्ट वर्जन में ही काम करेगी, इसलिए वॉट्सऐप अपडेट जरूर कर लें।

