वर्क फ्रॉम होम करने वाले यूजर्स फेसबुक नोटिफिकेशन को तय समय के लिए ब्लॉक कर पाएंगे

इस तरह का फीचर आईफोन में भी होता है, जिसे स्क्रीन टाइम कहा जाता है

दैनिक भास्कर Apr 10, 2020, 04:31 PM IST

लॉकडाउन के दौरान लोग सोशल मीडिया ऐप्स का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक पर भी यूजर्स पहले की तुलना में ज्यादा एक्टिव हुए हैं। ऐसे में फेसबुक उन यूजर्स के लिए नया फीचर लेकर आया है, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस फीचर का नाम क्वाइट मोड (Quiet Mode) है। दरअसल, वर्क फ्रॉम होम के दौरान यदि आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब क्वाइड मोड की मदद से आप पुश नोटिफिकेशन को पॉज कर पाएंगे। अभी फेसबुक में म्यूट पुश नोटिफिकेशन का फीचर है।

फेसबुक में यहां मिलेगा फीचर

क्वाइट मोड फीचर फेसबुक ऐप में Your Time One Facebook के अंदर मिलेगा। जिसे कंपनी ने 2018 में शुरू किया था। यहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना वक्त फेसबुक पर बिताते हैं। इतना ही नहीं, यहां से आप फेसबुक यूज करने के लिए लिमिट भी लगा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक यूजर इस फीचर को मैनुअली भी इस्तेमाल कर सकता है। या इसे शेड्यूल भी किया जा सकता है। ताकि तय समय पर ये खुद से एक्टिव हो जाए।

ऐसे समझें : आप वर्क फ्रॉम होम के दौरान रोजाना 9 से 6 बजे तक बिजी रहते हैं। इस दौरान आपको फेसबुक के नोटिफिकेशन्स नहीं चाहिए, तो आप ये टाइमिंग इस मोड में सेट कर सकते हैं। जब इस दौरान आपको फेसबुक के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, तब आप काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे।

फेसबुक क्वाइट मोड को टाइम स्पैंड की कैटेगरी में रखा गया है। इस तरह का फीचर आईफोन में भी होता है, जिसे स्क्रीन टाइम कहा जाता है। क्वाइट मोड के लिए स्क्रीन टाइम सेक्शन में कंपनी ने वीकली रिपोर्ट ऑप्शन भी ऐड किया है। जो यूजर को बताता है कि पूरे सप्ताह आप फेसबुक पर कितना टाइम स्पैंड कर रहे हैं।

क्वाइट मोड को इस्तेमाल करने की प्रोसेस

> सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन करें।

> अब मेन मेन्यू पर जाकर, Settings and Privacy पर टैप करें।

> अब Your Time on Facebook पर टैप करके Manage your Time पर टैप करें।

> यहां दो ऑप्शन Quiet Mode और Scheduled Quiet Mode दिखाई देंगे।

> Quiet Mode में जाकर नोटिफिकेशन ब्लॉक को एक्टिवेट कर सकते हैं।

> Scheduled Quiet Mode में जाकर आप फिक्स टाइम तक के लिए नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं।