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ऑफर ऑफ द वीक:वर्ल्ड टेलीविजन डे पर फ्लिपकार्ट दे रही बड़ा डिस्काउंट, 26000 का टीवी 11499 में खरीदने का मौका

नई दिल्ली24 मिनट पहले
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आज वर्ल्ड टेलीविजन डे है। इस मौके पर ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट धमाकेदार सेल लेकर आई है। यहां से 32-इंच, 40-इंच, 43-इंच, 50-इंच, 55-इंच के साथ QLED टीवी बड़े डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। यानी ग्राहकों को रात 12 बजे से पहले इस ऑफर का फायदा उठाना होगा। इस ऑफर में 26 हजार का टीवी 12 हजार से कम में खरीद सकते हैं। हम कैटेगरी के हिसाब से डिस्काउंट के बारे में बता रहे हैं।

टीवी पर ये ऑफर भी मिलेंगे

  • फ्लिपकार्ट ऐक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 5% का कैशबैक ऑफर मिलेगा।
  • ऐक्सिस बैंक बज क्रेडिट कार्ड पर 5% का बैंक ऑफर मिलेगा।
  • आज टीवी खरीदने पर 100% वैल्यू बैक चांस जीतने का मौका मिलेगा।
  • टीवी को 1,300 रुपए से लेकर 3,556 रुपए तक की मंथली नो कोस्ट EMI पर खरीद पाएंगे।

32-इंच कैटेगरी में डिस्काउंट

कंपनी/मॉडलMRPऑफर प्राइस
कूका स्मार्ट टीवी25,99011,499
MarQ एंड्रॉयड टीवी15,49911,999
कोडक एंड्रॉयड टीवी13,99911,999
iFFALCON एंड्रॉयड टीवी26,99011,999
सैमसंग LED TV14,90012,499

40-इंच, 43-इंच कैटेगरी में डिस्काउंट

कंपनी/मॉडलMRPऑफर प्राइस
माइक्रोमैक्स LED टीवी42,99016,999
थॉमसन एंड्रॉयड टीवी21,49916,999
कोडक एंड्रॉयड टीवी20,99916,999
iFFALCON एंड्रॉयड टीवी36,99018,499
कोडक एंड्रॉयड टीवी24,99919,999

50-इंच कैटेगरी में डिस्काउंट

कंपनी/मॉडलMRPऑफर प्राइस
थॉमसन अल्ट्रा HD35,49925,999
सैनसुई अल्ट्रा HD38,79029,499
iFFALCON अल्ट्रा HD58,99029,499
माइक्रोमैक्स अल्ट्रा HD59,99030,001
कोडक अल्ट्रा HD42,99930,999

55-इंच कैटेगरी में डिस्काउंट

कंपनी/मॉडलMRPऑफर प्राइस
कूका अल्ट्रा HD69,99931,999
कोडक 7X प्रो39,99032,499
सैनसुई अल्ट्रा HD49,19033,999
iFFALCON अल्ट्रा HD70,99034,499
थॉमसन अल्ट्रा HD40,49934,499
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