Top 5 BS6 Cars Under 8 Lakh Rupees| From Tata Altroz To Honda Amaze These 5 BS6 Cars Are Available In Less Than Rs 8 Lakh Budget Know Variant Wise Price

ऑटो: टाटा अल्ट्रोज से लेकर होंडा अमेज तक, 8 लाख रुपए से कम बजट में उपलब्ध हैं ये 5 BS6 कारें

अल्ट्रोज़ को दो BS6-कंप्लेंट पॉवरट्रेन के साथ पेश किया जा रहा है, जिसमें 86PS पावर और 113Nm टॉर्क जनरेट वाला 1.2 लीटर पेट्रोल और 90PS पावर और 200Nm टॉर्क जनरेट करने वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है

मारुति सुजुकी बलेनो लंबे समय से देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक रही है

अमेज BS6 में कन्वर्ट होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है

एंट्री लेवल सेगमेंट ने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लंबे समय से अपना वर्चस्व कायम रखा है, वहीं सब-कॉम्पैक्ट सेगमेंट भी इस समय काफी लोकप्रिय हो रहा है। यदि आप एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और 8 लाख रुपए या उससे कम का बजट है, तो किन कारों पर विचार किया जा सकता है? हमने आपके लिए देश की उन टॉप फाइव BS6-कंप्लेंट कारों की लिस्ट तैयार की है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 8 लाख रुपए से कम है...

1. मारुति सुजुकी बलेनो

मारुति सुजुकी बलेनो लंबे समय से देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक रही है। हालांकि अब इसमें डीजल इंजन उपलब्ध नहीं है। बलेनो एकमात्र BS6-कंप्लेंट 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। यह इंजन 83PS का मैक्सिमम पावर और 113Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। बलेनो एक माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी उपलब्ध है, जो आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम और 7PS की ज्यादा पावर के साथ माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक को जोड़ गया है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें ऑप्शनल सीवीटी ऑटोमैटिक के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन उपलब्ध है। अगर बजट 8 लाख रुपए से भी कम है तो भी बलेनो के काफी सारे वैरिएंट चुने जा सकते हैं, जिसमें सिग्मा ट्रिम जिसकी कीमत 5.63 लाख रुपए है से लेकर अल्फा मैनुअल ट्रिम शामिल हैं, जिसकी कीमत 7.61 लाख रुपए है (दोनों कीमतें, एक्स-शोरूम), जबकि आप दो ड्यूलजेट ट्रिम्स और एंट्री-लेवल ऑटोमैटिक वैरिएंट के लिए भी जा सकते हैं।

मॉडल इंजन कीमत* बलेनो Sigma 1.2L|83PS|113Nm 5.63 लाख रुपए बलेनो Delta 1.2L|83PS|113Nm 6.44 लाख रुपए बलेनो Zeta 1.2L|83PS|113Nm 7.01 लाख रुपए बलेनो DualJet Delta 1.2L|90PS|113Nm 7.33 लाख रुपए बलेनो Alpha 1.2L|83PS|113Nm 7.61 लाख रुपए बलेनो Delta CVT 1.2L|90PS|113Nm 7.76 लाख रुपए बलेनो DualJet Zeta 1.2L|86PS|113Nm 7.89 लाख रुपए

2. टाटा अल्ट्रोज

एक तरफ जहां हुंडई एलीट i20 और मारुति सुजुकी बलेनो ने प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अपना वर्चस्व कायम कर लिया है, टाटा मोटर्स ने आखिरकार अल्ट्रोज़ ​​के रूप में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी लॉन्च किया है, जो एक बहुत मजबूत दावेदार है। अल्ट्रोज को दो BS6-कंप्लेंट पॉवरट्रेन के साथ पेश किया जा रहा है, जिसमें 86PS पावर और 113Nm टॉर्क जनरेट वाला 1.2 लीटर पेट्रोल और 90PS पावर और 200Nm टॉर्क जनरेट करने वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन शामिल है। 8 लाख रुपए के बजट में आप वर्तमान में उपलब्ध टाटा अल्ट्रोज़ के किसी भी पेट्रोल वैरिएंट के साथ जा सकते हैं हालांकि डीजल में XE डीजल और XM डीजल ट्रिम्स ही चुने जा सकते हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत क्रमशः 6.99 लाख रुपए और 7.75 लाख रुपए है।

मॉडल इंजन कीमत* टाटा अल्ट्रोज XE पेट्रोल 1.2L|86PS|113Nm 5.29 लाख रुपए टाटा अल्ट्रोज XM पेट्रोल 1.2L|86PS|113Nm 6.15 लाख रुपए टाटा अल्ट्रोज XT पेट्रोल 1.2L|86PS|113Nm 6.84 लाख रुपए टाटा अल्ट्रोज XE डीजल 1.5L|90PS|200Nm 6.99 लाख रुपए टाटा अल्ट्रोज XZ पेट्रोल 1.2L|86PS|113Nm 7.44 लाख रुपए टाटा अल्ट्रोज XZ (O) पेट्रोल 1.2L|86PS|113Nm 7.69 लाख रुपए टाटा अल्ट्रोज XM डीजल 1.5L|90PS|200Nm 7.75 लाख रुपए

3. हुडई एलीट i20

हुंडई एलीट i20 ने BS4 से BS6 में कन्वर्ट होने के साथ ही एलीट ने अपने ऑप्शनल ऑटोमैटिक और डीजल पावरट्रेन को खो दिया। हैचबैक अब केवल चार ट्रिम में उपलब्ध है, जिसमें से तीन 8 लाख रुपए से कम कीमत में बेचे जा रहे हैं, जिसमें मैग्ना प्लस (6.49 लाख रुपए), स्पोर्ट्ज़ प्लस (7.36 लाख रुपए) और स्पोर्ट्ज़ प्लस डुअल टोन (7.66 लाख रुपए) शामिल हैं। कार अब एकमात्र 1.2-लीटर चार-सिलेंडर के साथ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो 83PS का पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन में स्टैंडर्ड 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है।

मॉडल इंजन कीमत* हुंडई एलीट i20 Magna Plus 1.2L|83PS|114Nm 6.49 लाख रुपए हुंडई एलीट i20 Sportz Plus 1.2L|83PS|114Nm 7.36 लाख रुपए हुंडई एलीट i20 Sportz Plus Dual Tone 1.2L|83PS|114Nm 7.66 लाख रुपए

4. मारुति सुजुकी डिजायर

मारुति सुजुकी ने कुछ महीने पहले डिजायर के लिए एक मिड-लाइफ फेसलिफ्ट लॉन्च किया जिसमें विशेष रूप से कॉस्मेटिक अपग्रेड किया गया था। डिजायर को एक नए BS6 कंप्लेंट 1.2-लीटर डुअलजेट इंजन मिला। यह वही 90PS पावर, 113Nm टॉर्क और माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक से लैस पेट्रोल इंजन है जिसे बलेनो के साथ पेश किया गया है। डिजायर 5-स्पीड मैनुअल समेत 5-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और एक आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम के साथ आती है। टॉप-एंड ZXi प्लस और ZXi Plus AT को छोड़कर, 8 लाख रुपए के बजट में डिजायर के किसी भी वैरिएंट को चुन सकते हैं, जिसमें LXi (5.89 लाख रुपए), VXi (6.79 लाख रुपए), VXi AT (7.31 लाख रुपए), ZXi (7.48 लाख रुपए) और ZXi AT (8 लाख रुपए) शामिल हैं।

मॉडल इंजन कीमत* डिजायर LXi 1.2L|90PS|113Nm 5.89 लाख रुपए डिजायर VXi 1.2L|90PS|113Nm 6.79 लाख रुपए डिजायर VXi AT 1.2L|90PS|113Nm 7.31 लाख रुपए डिजायर ZXi 1.2L|90PS|113Nm 7.48 लाख रुपए

5. होंडा अमेज

अमेज अपने सेगमेंट की कुछ कारों में से एक है, जो BS4 से BS6 में कन्वर्ट होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। सब-4 मीटर सेडान में 1.2-लीटर, नेचुलरी एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 90PS पावर और 110Nm का टॉर्क जनरेट करता है, साथ ही 1.5-लीटर का डीजल इंजन 100PS का पीक पावर और 200Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। वहीं CVT ऑटो ट्रांसमिशन के साथ यह 80PS पावर और 160Nm टॉर्क जनरेट करता है। 8 लाख से कम बजट में अमेज के E, S, V, S CVT और VX पेट्रोल वैरिएंट के साथ-साथ E डीजल ट्रिम को चुना जा सकता है। इन वैरिएंट्स की कीमत 6.09 लाख रुपए (E), 6.81 लाख रुपए (S), 7.44 लाख रुपए (V), 7.71 लाख रुपए (S CVT), 7.92 लाख रुपए (VX) और 7.55 लाख रुपए (E डीजल) है। (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम)

मॉडल इंजन कीमत* होंडा अमेज E पेट्रोल 1.2L|90PS|110Nm 6.09 लाख रुपए होंडा अमेज S पेट्रोल 1.2L|90PS|110Nm 6.81 लाख रुपए होंडा अमेज V पेट्रोल 1.2L|90PS|110Nm 7.44 लाख रुपए होंडा अमेज E डीजल 1.5L|100PS|20Nm 7.55 लाख रुपए होंडा अमेज S CVT पेट्रोल 1.2L|90PS|110Nm 7.71 लाख रुपए होंडा अमेज VX पेट्रोल 1.2L|90PS|110Nm 7.92 लाख रुपए