दैनिक भास्कर Jun 05, 2020, 03:01 PM IST

नई दिल्ली. सैमसंग अपने गैलेक्सी टैब S6 लाइट को जल्द ही भारत में लॉन्च करेगी। कंपनी ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। इसे अप्रैल में इंडोनेशिया में उतारा जा चुका है, जहां ये 64GB और 128GB स्टोरेज वैरिएंट में उपलब्ध है। गैलेक्सी टैब S6 लाइट में एस-पेन सपोर्ट और बैक पैनल पर सिंगल कैमरा मिलेगा। इसमें 7040mAh की बड़ी बैटरी है।

इसे भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध 59,900 रुपए कीमत के vanilla गैलेक्सी टैब S6 के सस्ते वर्जन के तौर पर उतारा जा रहा है। इसकी कीमत 30 हजार रुपए के लगभग हो सकती है। चीन में इसके वाई-फाई ओनली (4GB रैम+64GB स्टोरेज) मॉडल की कीमत RMB 2,799 यानी लगभग 30 हजार रुपए है जबकि LTE (128GB स्टोरेज) मॉडल की कीमत RMB 3,399 की कीमत लगभग 36 हजार रुपए है।

ट्विटर पर जारी किया वीडियो टीजर

See what the future holds. A Super carryable note-taking companion coming soon.#ChangeTheWayYouNote #TabRedefined #Samsung pic.twitter.com/DF4Tj74Ii3