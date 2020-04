दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 11:18 AM IST

नई दिल्ली. आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। ऐमे में गूगल ने बिना थके, बिना रुके कोरोना महामारी से लड़ रहे दुनियाभर के हेल्थ वर्करों और शोधकर्ताओं को डूडल डिजाइन कर ट्रिब्यूट दिया है। इस डूडल में एनिमेटेड G अक्षर आखिरी अक्षर e को प्यार दिखाता नजर आ रहा है, जो रिसर्च वर्क में लगा है। कंपनी ने बताया कि आज से डूडल सीरीज की शुरुआत की जा रही है, जो खासतौर से कोरोना से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स को डेडिकेटेड होगी।

सुंदर पिचई ने ट्वीट के जरिए बताया कि आज से हम गूगल डूडल सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो खासतौर से कोरोनावायरस से लड़ कर लोगों क जान बचाने में लगे फाइटर्स को डेडिकेटेड होगी। इसमें साइंटिफिक कम्यूनिटी के पब्लिक हेल्थ वर्कर और शोधकर्ता शामिल हैं, और हम अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।

गूगल ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कोरोनावायरस दुनियाभर में 200 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में सभी एकसाथ होकर एक दूसरे की मदद करने में लगे हैं। इस उपलक्ष्य में हम डूडल सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें बचाव कार्य में लगे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। आज हम सभी डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल वर्कर को धन्यवाद करना चाहते हैं।

सुंदर पिचई का ट्वीट

Starting today, we're launching a #GoogleDoodle series to honor many of those on the front lines in the fight against #COVID19. Today's doodle is dedicated to the public health workers and researchers in the scientific community - on behalf of all of us, thank you. pic.twitter.com/3mgl0NHinp