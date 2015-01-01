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स्टोरेज का लगेगा चार्ज:गूगल ने फोटोज ऐप से खत्म किया अनलिमिटेड स्टोरेज, जून 2021 से लेना होगा सब्सक्रिप्शन प्लान

नई दिल्ली10 मिनट पहले
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गूगल फोटोज पर हर सप्ताह 28 बिलियन नए फोटोज और वीडियो अपलोड किए जाते हैं
  • यूजर्स को 15GB तक का स्पेस फ्री देती रहेगी जो मेल, ड्राइव, गूगल में काम आएगा
  • गूगल फोटोज ऐप में अब तक 4 ट्रिलियन से ज्यादा फोटोज स्टोर हो चुके हैं

7 दिन पहले गूगल फोटोज को लेकर जो खबरें आ रही थी, वो अब सच साबित हो चुकी हैं। दरअसल, कंपनी ने अपने फोटोज ऐप को पेज करने का फरमान जारी कर दिया है। 1 जून, 2021 से गूगल फोटोज आपके हाई क्वालिटी फोटोज के लिए फ्री स्टोरेज नहीं देगा। यानी अब यूजर्स को उसके फोटोज और वीडियो के लिए सिर्फ 15GB का स्टोरेज दिया जाएगा। इससे ज्यादा स्टोरेज के लिए यूजर्स को गूगल वन सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा।

4 ट्रिलियन से ज्यादा फोटो स्टोर
गूगल फोटोज के वाइस प्रेसिडेंट शिमित बेन-यैर ने एक ब्लॉग में कहा कि आप में से अधिकतर लोग अपनी यादों को स्टोर करने के लिए गूगल फोटोज पर डिपेंड हैं। ये ना सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट है बल्कि लंबे समय तक आपकी जरूरतों को पूरी भी करता है। गूगल फोटोज ऐप में 4 ट्रिलियन से ज्यादा फोटोज स्टोर हो चुके हैं। यहां पर हर सप्ताह 28 बिलियन नए फोटोज और वीडियो अपलोड किए जाते हैं।

सभी काम के लिए 15GB फ्री स्पेस
अभी यूजर्स गूगल फोटोज पर अपने सभी फोटो और वीडियो को अपलोड कर सकते हैं या बैकअप ले सकते हैं। गूगल की पेड स्कीम 1 जून, 2021 से लागू होगी। हालांकि, जिन यूजर्स के पास गूगल पिक्सल स्मार्टफोन है उन्हें अनलिमिटेड स्पेस मिलता रहेगा। अभी गूगल 15GB फ्री स्टोरेज देती है, जो जीमेल, गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज सभी के लिए होता है।

गूगल, एपल और माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड स्टोरेज प्लान

स्टोरेजगूगल वनएपल वनमाइक्रोसॉफ्ट वनड्राइव
50GB-75/महीना-
100GB130/महीना-140/महीना
200GB210/महीना219/महीना-
1TB--420/महीना
2TB650/महीना749/महीना-
100GB1300/साल--
200GB2100/साल--
2TB6500/साल--
6TB--530/महीना
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