दैनिक भास्कर May 28, 2020, 05:57 PM IST

नई दिल्ली. यूजर्स की सुरक्षा और निजी जानकारियों में सेंध लगाने के लिए नए-नए तरीके अपनते हैं। हाल ही में वॉट्सऐप स्कैम का नया मामला समाने आया है, जिसमें वॉट्सऐप टेक्नोलॉजी टीम के आधिकारिक कम्युनिकेशन सोर्स के रूप में दिखावा करने वाला एक अकाउंट, यूज़र्स को उनके वैरिफिकेशन कोड को साझा करने के लिए कह रहा है। यह नकली अकाउंट यूज़र्स को अकाउंट को सच दिखाने के लिए वॉट्सऐप लोगो को प्रोफाइल पिक्चर के रूप में इस्तेमाल करता है। जबकी वॉट्सऐप टीमें यूज़र्स के साथ किसी भी तरह का संवाद करने के लिए मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करती ही नहीं हैं। इसके बजाय टीम द्वारा सोशल मीडिया चैनलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ट्विटर या कंपनी के आधिकारिक ब्लॉग शामिल हैं, जिसपर सार्वजनिक घोषणाएं पोस्ट की जाती हैं।

WABetaInfo ने उजागर किया लेटेस्ट स्कैम

This is #FAKE. WhatsApp doesn't message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it's soooo rare), a green verified indicator is visible.

WhatsApp never asks your data or verification codes.@WhatsApp should ban this account. 😅 https://t.co/nnOehPL8Ca