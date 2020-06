हीरो इलेक्ट्रिक ने 'Keep your air as clean as this’ कैंपेन शुरू किया है

ऑनलाइन बुकिंग करने वाले हर ग्राहक को 3,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है

दैनिक भास्कर Jun 05, 2020, 12:58 PM IST

नई दिल्ली. देशव्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप देश में वायु प्रदूषण के स्तर में काफी गिरावट आई है। हीरो इलेक्ट्रिक इसी बात को अपने ‘Keep your air as clean as this’ अभियान के जरिए भुनाना चाह रहा है। कंपनी ने ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। इस सर्विस का उपयोग करने वाले हर 50वें ग्राहक को बुक किया गया प्रोडक्ट फ्री में दिया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन बुकिंग करने वाले सभी ग्राहकों को 3,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है।

20 जून तक मान्य है ऑफर

अभियान के तहत, हीरो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा मुहैया करा रही है, कंपनी को उम्मीद है कि इससे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को अपनाने में तेजी आएगी। वहीं इस सुविधा का उपयोग करने वालों ग्राहकों को कंपनी कई तरह के लाभ और डिस्काउंट ऑफर कर रही है। फ्लैश E2 लीड-एसिड, ग्लाइड और वेलोसिटी को छोड़कर ये ऑनलाइन बुकिंग ऑफ़र 20 जून तक सभी मॉडलों पर मान्य हैं।

ऑफर्स एंड बेनेफिट्स

पहला बेनेफिट काफी आकर्षक है। इसमें हर 50वें ग्राहक को बुक किया गया प्रोडक्ट फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा ई-स्कूटर को ऑनलाइन बुक करने वाले सभी ग्राहक को 3,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, साथ ही वे 10 ग्लाइड पुश-स्कूटर के लिए लकी ड्रा के लिए भी पात्र होंगे।

हीरो इलेक्ट्रिक ने बताया कि उसके सभी मॉडलों की बुकिंग राशि 2,999 रुपए है और रेफरल के जरिए बिक्री होने पर ग्राहक को 1,000 रुपए का वाउचर भी मिलेगा। कंपनी तीन दिन की 'no questions asked return policy' भी पेश कर रही है। कंपनी ने बताया कि लगभग 300 डीलरशिप ने कामकाज दोबारा शुरू कर दिया है। उनमें से कुछ होम डिलीवरी की सुविधा भी दे रहे हैं।