दैनिक भास्कर May 12, 2020, 11:14 AM IST

नई दिल्ली. चीनी टेक कंपनी ऑनर आज भारतीय बाजार में अपना ऑनर 9X प्रो स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। वहीं वीवो V19 भी आज भारतीय बाजार में एंट्री करेगा। शाओमी अपने पोको F2 प्रो स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में एंट्री करेगा। ऑनर 9X प्रो में किरिन 810 प्रोसेसर, पॉप-अप सेल्फी कैमरा और 4000 एमएएच बैटरी मिलेगी। इसे फरवरी में ऑनल व्यू 30 प्रो के साथ ग्लोबली लॉन्च किया जा चुका है।

पोको F2 प्रो को रेडमी K30 प्रो का रीब्रांडेड वर्जन कहा जा रहा है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसका टीजर जारी किया, जिसके मुताबिक इसमें नेक्स्ट जनरेशन कूलिंग सिस्टम मिलेगा। वीवो ने अपने फोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है लेकिन इतना जरूर बताया कि फोन में डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलेगा।

वीवो V19, ऑनर 9X प्रो और पोको F2 प्रो स्मार्टफोन: लॉन्चिंग डिटेल्स

ऑनर 9X प्रो: संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन

कंपनी का ऑफिशियल ट्वीट

Xcited to announce that our first #HONOR smartphone that is pre-installed with the new #AppGallery with 7nm Kirin 810 chipset - #HONOR9XPro – is coming to you on May 12th. #UpForXtraordinary Stay tuned for more updates. pic.twitter.com/dicV5Qx4Ke