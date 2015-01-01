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दिवाली बधाई को बनाएं मजेदार:वॉट्सऐप पर अपने नाम या फोटो वाले स्टीकर से दें लोगों को बधाई, जानिए इसकी पूरी प्रॉसेस

नई दिल्ली39 मिनट पहले
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दिवाली पर आप अपने फोटो वाले वॉट्सऐप स्टीकर लोगों को भेजकर फेस्टिव को ज्यादा मजेदार बना सकते हैं। हालांकि, कई लोगों को इस बात का पता नहीं कि आखिर वॉट्सऐप पर अपने नाम या फोटो वाले स्टीकर तैयार कैसे किए जाते हैं। डिफॉल्ट स्टीकर में यूजर को इसका ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसे में हम यहां इस तरह के स्टीकर बनाने की ट्रिक बता रहे हैं।

इन 2 ऐप्स की होगी जरूरत
वॉट्सऐप पर अपने नाम या फोटो वाले स्टीकर बनाने के लिए आपको स्मार्टफोन में Background Eraser और Personal stickers for WhatsApp नाम के 2 ऐप्स इन्स्टॉल करने होंगे। एंड्रॉइड यूजर्स इन ऐप्स को प्ले स्टोर से फ्री इन्स्टॉल कर सकते हैं।

स्टीकर बनाने की प्रोसेस

  • Background Eraser ऐप की मदद से आप किसी फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। ऐप में फोटो क्रॉप करने के साथ उसे इरेज करने का ऑप्शन मिलता है। फोटो के बैकग्राउंड ऑटो, मैनुअल, मैजिक, रिपेयर टूल की मदद से आसानी से इरेज कर सकते हैं। फोटो इरेज करने के बाद उसे सेव कर लें।
  • यदि आप ऐप पर फोटो का बैकग्राउंड डिलीट नहीं कर पा रहे, तब उसे कम्प्यूटर पर फोटोशॉप या दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से इरेज कर लें। www.remove.bg वेबसाइट पर जाकर भी इस काम को किया जा सकता है। एडिट किए गए फोटो को PNG फॉर्मेट में सेव करें। इस तरह से आप फोटो या नाम के कई सारे फोटो सेव कर लें। ये फोटो ही स्टीकर का काम करेंगे।
  • अब Personal stickers for WhatsApp ऐप को ओपन करें। यहां फोन की PNG फॉर्मेट वाली सभी फाइल नजर आएंगी। आपके द्वारा तैयार किए गए फोटो भी यहां दिखाई देंगे। आपको सिर्फ इन फोटो के सामने ADD पर टैब करना है। इसके बाद आपके सामने एक मिनी विंडो आएगी इस पर एक बार फिर ADD कर लें। इस तरह आपके द्वारा तैयार किए गए स्टीकर्स वॉट्सऐप पर पहुंच जाएंगे।

स्टीकर सेंड करने की प्रोसेस

  • वॉट्सऐप ओपन करके उस कॉन्टैक्ट पर जाएं जिसे स्टीकर सेंड करना है।
  • अब टाइपिंग स्पेस के पास दिए गए स्माइली पर टैब करें।
  • यहां सबसे नीचे की तरफ स्माइली के साथ GIF और स्टीकर का लोगो नजर आएगा।
  • स्टीकर के लोगो पर टैब करें और ऊपर दी गी लिस्ट से बनाया गया स्टीकर सिलेक्ट करें।
  • स्टीकर पर टैब करें वो सेंड हो जाएगा।
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