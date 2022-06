Hindi News

Tech auto

You Can Now Pin Posts As Well As Filter Content On Instagram

इंस्टाग्राम फीचर अपडेट: अब इंस्टाग्राम में भी ट्विटर और फेसबुक की तरह पोस्ट पिन कर पाएंगे, इससे टॉप पर दिखेगी पोस्ट

नई दिल्ली एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। यूजर्स अब अपने किसी 3 रील्स या पोस्ट को पिन कर सकते हैं। रील्स या पोस्ट पिन करने के बाद वह तीनों पोस्ट हमेशा उनके टाइमलाइन पर सबसे ऊपर दिखेंगी। ये फीचर्स ट्विटर, टिक-टॉक और फेसबुक पर पहले से मौजूद है।

इंस्टाग्राम पोस्ट को पिन करने की प्रोसेस

किसी भी पोस्ट को पिन करने के लिए उस पोस्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पोस्ट के ऊपर राईट साइड पर दिए गए तीन डॉट पर क्लिक करें। उसके बाद ‘पिन टू योर प्रोफाइल’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपका पोस्ट पिन हो जाएगा और टाइमलाइन पर सबसे ऊपर दिखेगा।

न्यूड और वायोलेंट कंटेंट को फिल्टर करने वाला फीचर

यदि आप न्यूड और वायोलेंट कंटेंट से परेशान हैं, तो इंस्टग्राम पर इसे फिल्टर करने का फीचर भी मिलता है। इस फिल्टर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले अपको प्रोफाइल पर जाना होगा। ऊपर राइट कार्नर पर दिए तीन लाइन वाले टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करके अकाउंट पर जाना होगा। और ‘सेंसेटीव कंटेंट कंट्रोल’ पर क्लिक करके आप सेंसेटीव कंटेंट को फिल्टर कर पाएंगे।

अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, अलाउ (Allow), लिमिट (Limit) और लिमिट इवेन मोर (Limit Even More)। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो लास्ट के दो ही ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप अलाउ (Allow) पर क्लिक करते हैं तो आपको सभी तरह के सेंसेटीव कंटेंट इंस्टाग्राम सजेस्ट करेगा। लिमिट (Limit) पर क्लिक करने के बाद लिमिटेड कंटेंट सजेस्ट किया जाएगा। वहीं लिमिट इवेन मोर (Limit Even More) को सिलेक्ट करने के बाद इंस्टाग्राम आपको सेंसेटीव कंटेंट सजेस्ट नहीं करेगा।