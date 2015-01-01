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  • Intel NUC M15 Laptop Kit Launched With 11th Generation Core I5 And I7 Processors

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इंटेल का मिनी लैपटॉप:एडवांस प्रोसेसर के साथ NUC M15 लॉन्च, जनवरी 2021 में शुरू होगी बिक्री; कीमत करीब 74000 रुपए

नई दिल्ली37 मिनट पहले
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इंटेल का कहना है कि इन लैपटॉप को प्रोजेक्ट एथेना के तहत डेवपल किया गया है
  • इंटेल NUC गेमिंग के लिए मिनी डेस्कटॉप तैयार करती है
  • NUC M15 15.6-इंच लैपटॉप है, जिसका वजन 1.7 किलोग्राम है

इंटेल के छोटे कम्प्यूटर वाली सीरीज NUC ने अब M15 लैपटॉप किट लॉन्च की है। ये काफी कॉम्पैक्ट टाइप के लैपटॉप हैं। खास बात है कि इनमें कोर i5 और i7 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। ये डैल और एचपी के मिनी लैपटॉप के जैसे नजर आते हैं। बता दें कि NUC गेमिंग के लिए मिनी डेस्कटॉप तैयार करती है।

NUC M15 को कोडनेम 'बिशप कंट्री' है, जो कस्टमाइज्ड बेस्ट यूनिट के साथ अलग-अलग स्टोरेज ऑप्शन में मिलेगा। इंटेल NUC लाइन प्रोडक्ट का डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेची, लेकिन पार्टनर उन प्रोडक्ट को अपने नाम के साथ बेचते हैं।

इंटेल NUC M15 का स्पेसिफिकेशन
इंटेल NUC M15 15.6-इंच लैपटॉप है, जिसका वजन 1.7 किलोग्राम है। इसमें एल्युमिनियम चेसेस का इस्तेमाल किया है, जो 14.9mm पतला है। ये दो कलर ऑप्शन शेडो ग्रे और ब्लैक में उपलब्ध है। NUC M15 में इंटेल के नए 10nm, 11th-जनरेशन टाइगर लेक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। इसे दो प्रोसेसर ऑप्शन कोर i5-1135G7 और कोर i7-1165G7 क्वाड-कोर में खरीद पाएंगे। इसमें इंटेल की नई आइरिस Xe इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दिया है।

इंटेल का दावा है इसमें जो बैटरी इस्तेमाल की गई है वो सिंगल चार्ज पर 16 घंटे का बैकअप देती है। लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 30 मिनट की चार्जिंग में इसे 4 घंटे तक चलाया जा सकता है। इसमें वाई-फाई 6 का सपोर्ट दिया है। इंटेल का कहना है कि इन लैपटॉप को प्रोजेक्ट एथेना के तहत डेवपल किया गया है।

इंटेल NUC M15 की कीमत और उपलब्धता
कंपनी के मुताबिक, जनवरी 2021 से इनकी बिक्री शुरू की जाएगी। ये अलग-अलग कॉन्फिग्रेशन के साथ आएंगे, जिससे इनका प्राइस टैग भी अलग होगा। इनकी कीमत 999 डॉलर (करीब 74,000 रुपए) से लेकर 1,499 डॉलर (करीब 104,000 रुपए) के बीच होगी।

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