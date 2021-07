Hindi News

IPhone Users Will Get WhatsApp View Once Feature; All You Need To Know

आईफोन यूजर्स के लिए खुशखबरी: अब वॉट्सऐप में मिलेगा व्यू वन्स फीचर, फोटो और वीडियो एक बार देखने के बाद अपने आप गायब हो जाएंगे

नई दिल्ली 36 मिनट पहले



वॉट्सऐप ने अपने आईफोन यूजर्स के लिए नया फीचर लेकर आ रही है। इससे चैट में भेजा गया फोटो और वीडियो एक बार देखने के बाद डिलीट हो जाएगा। यह फीचर स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के डिस्पेरिंग फीचर जैसा है। इस फीचर का नाम व्यू वन्स है जिसे एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए जून महीने में ही लाया गया था और अब इसे iOS beta यूजर्स के लिए भी लाया गया है।

चैट बार में मिलेगा ‘व्यू वन्स’ ऑप्शन

इसके बारे में WABetaInfo ने जानकारी दी है। इसके साथ WABetaInfo ने कहा कि अगर आप इस फीचर के टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको किसी फोटो या वीडियो को सेंड करना होगा। इसके बाद आपको चैट बार में व्यू वन्स का फीचर मिल जाएगा।

इस्तेमाल करने की प्रोसेस

व्यू वन्स के इस फीचर में स्क्रीनशॉट को ब्लॉक नहीं किया गया है। ऐसे में अगर फोटो और वीडियो रिसीव करने वाला स्क्रीनशॉट लेता है तो सेंड करने वाले को इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे में जरूरी है कि इस फीचर का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसमें वीडियो सेंड करने वाले को फोटो और वीडियो कब ओपन किया गया है इसकी जानकारी मिल जाती है। क्योंकि बबल मैसेज में ‘Opened’ लिखा आ जाता है।

एंड्रॉयड यूजर्स के लिए पहले ही आ चुका है

एंड्रॉयड यूजर्स को इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मीडिया को सिलेक्ट करना होगा और फिर क्लॉक आइकन पर टैप करना होगा। यह ऑप्शन ”Add a Caption” बारे में मिलेगा। चैट में भेजे गए फोटो को जैसे ही रिसीवर ओपन करेगा उसकी जानकारी सेंडर को मिल जाएगी। एक बार मीडिया ओपन होने के बाद वॉट्सऐप रिसीव करने वाले को “This Photo is set to view once। For more privacy, this photo will disappear after you close it”. यानी ”यह फोटो एक बार देखने के लिए सेट किया गया है। अधिक प्राइवेसी के लिए यह फोटो आपके बंद करने पर गायब हो जाएगा।” का मैसेज दिखाई देगा।