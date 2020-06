यह प्रोग्राम मारुति सुजुकी के 'True Value' और टोयोटा के 'U Trust' के तर्ज पर काम करेगा

यह सुविधा कंपास के साथ शुरू की जा रही है, भविष्य में जीप के अन्य मॉडल भी इसमें जोड़े जाएंगे

दैनिक भास्कर Jun 18, 2020, 04:29 PM IST

नई दिल्ली. जीप इंडिया ने गुरुवार को बताया कि कंपनी ने 'Selected for You, के साथ सर्टिफाइड यूज्ड कार बिजनेस में एंट्री की है। मारुति सुजुकी के 'True Value' और टोयोटा के 'U Trust' के तर्ज पर जीप का सिलेक्टेड फोर यू में भी हर ब्रांड की कारों को स्वीकार करेगा, जिसके बदले नया या सेकंड हैंड जीप व्हीकल खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने 2019 में दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में इसका पायलट ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वर्तमान में यह कंपनी के 42 डीलरशिप पर उपलब्ध है और अगस्त 2020 तक 65 डीलरशिप तक यह सुविधा मिलेगी। जीप ने इसके लिए डेडिकेटेड साइट भी तैयार की है।

24x7 रोड साइड असिस्टेंट सुविधा भी मिलेगी

जीप ने बताया कि इस प्रोग्राम के माध्यम से बेचे जाने वाले यूज्ड कंपास मॉडल पिछले मालिक के पूरे वैरिफिकेशन के साथ 125-पॉइंट्स इंस्पेक्शन चेक से गुजरेंगे। इसे बेचने से पहले वाहन की कंडीशन का जांच कर सर्विस रिकॉर्ड पर मेंटेन किया जाएगा। एसयूवी पर 36 महीने या 60,000 किलोमीटर की वारंटी जो भी पहले आए ऑफर की जाएगी। इसके अलावा 24x7 रोड साइड असिस्टेंट सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी जो खासतौर से नई कार के साथ दी जाती है। फिलहाल यह सुविधा कंपास के साथ शुरू की जा रही है, भविष्य में जीप के अन्य मॉडल भी इस प्रोग्राम में जोड़े जाएंगे।