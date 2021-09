Hindi News

Tech auto

Jio ESIM; How To Activate Jio ESIM On Samsung IPhone Google

सिम गुमने की नो टेंशन: ई-सिम से कंपनी ऑपरेटर बदलने पर दूसरा सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जानिए ई-सिम क्या है, कैसे खरीदें और एक्टिवेट करें?

नई दिल्ली 12 मिनट पहले



कॉपी लिंक

यदि आप मोबाइल फोन यूजर हैं, तो आप सिम कार्ड के बारे में जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपने ई-सिम के बारे में सुना है? ई-सिम टेलीकॉम इंडस्ट्री का भविष्य है और अब धीरे-धीरे भारत में अपनी जगह बना रहा है। फिर भी, अभी भी बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ई-सिम के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। ई-सिम क्या है, ई-सिम भारत में किन डिवाइस पर सपोर्ट करता है, ई-सिम को कैसे खरीदें व ई-सिम को अपने डिवाइस में कैसे एक्टिवेट करें...

ई-सिम क्या है?

दरअसल ई-सिम मोबाइल फोन में लगने वाला वर्चुअल सिम होता है। यह सिम कार्ड की तरह नहीं होता है। यदि आप ई-सिम लेते हैं, तो आपको अपने फोन में किसी प्रकार का कार्ड नहीं डालना होता है। यह टेलीकॉम कंपनी के जरिए ओवर-द-एयर एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन इसमें आपको सिम कार्ड जैसे फीचर्स मिलते हैं।

ई-सिम के फायदे

ई-सिम के साथ अच्छी बात यह है कि आपको ऑपरेटर बदलने पर सिम कार्ड बदलने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही फोन के ओवरहीट होने पर या पानी से भीगने पर सिम कार्ड के विपरीत ई-सिम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। कई यूज़र्स एक समय के बाद उनके सिम कार्ड के सही ढ़ंग से काम न करने की शिकायत करते हैं, लेकिन ई-सिम के साथ ऐसा नहीं है। यह वर्चुअल सिम होता है, इसलिए खराब होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है।

ई-सिम सपोर्ट करने वाले फोन

भारत में इस समय कई स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, जो ई-सिम सपोर्ट करते हैं। इनमें एपल, सैमसंग, गूगल और मोटोरोला के स्मार्टफोन्स शामिल हैं। भारत में उपलब्ध ई-सिम सपोर्टेड मोबाइल फोन इस प्रकार हैं:-

ई-सिम वाले सैमसंग स्मार्टफोन

सैमसंग गैलेक्सी नोट 20, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी S21 5G, सैमसंग गैलेक्सी S21+ 5G, सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G, सैमसंग गैलेक्सी Z Flip, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड और सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 2

मोटोरोला ई-सिम स्मार्टफोन

मोटोरोला Razr और मोटोरोला Razr 5G

ई-सिम सपोर्ट करने वाले एपल के फोन

आईफोन XR, आईफोन XS, आईफोन XS Max, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स, आईफोन SE (2020), आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, और आईफोन 12 प्रो मैक्स शामिल हैं।

ई-सिम सपोर्ट करने वाले गूगल के फोन

गूगल पिक्सेल 3a, गूगल पिक्सेल 3a XL, गूगल पिक्सेल 3, गूगल पिक्सेल 3 XL और गूगल पिक्सेल 4a

भारत में ई-सिम कैसे खरीदें

जियो ई-सिम

जियो का नया ई-सिम खरीदने के लिए जियो स्टोर, रिलायंस डिज़िटल या जियो रिटेलर पर जाएं। आम सिम कार्ड की तरह ही ई-सिम खरीदने के लिए भी आपको अपना कोई भी वरिफाईड पहचान पत्र (ID Card) और फोटो देना होगा। आप अपने मौजूदा सिम कार्ड को भी ई-सिम में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको एक SMS भेजना होता है। यह प्रोसेस मोबाइल डिवाइस के हिसाब से अलग-अलग होती है।

ई-सिम कैसे एक्टिवेट करें?

एपल फोन में जियो ई-सिम एक्टिव करना

1. सबसे पहले ये देख लें कि आपका iOS वर्जन 12.1 या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए।

2. अब फोन की सेटिंग्स में जाएं और EID व IMEI के लिए About phone पर क्लिक करें।

3. इसके बाद GETESIM लिखें <32 Digit EID> <15 Digit IMEI> को अपने आईफोन मॉडल से 199 पर भेजें।

4. अब आपको एक 19 डिजिट वाला ई-सिम नंबर और ई-सिम प्रोफाइल कॉन्फिग्रेशन डिटेल्स रिसीव होंगी।

5. अब SIMCHG <19 digits ई-सिम number> को 199 पर SMS करें।

6. दो घंटे बाद आपको ई-सिम प्रोसेसिंग का अपडेट प्राप्त होगा।

7. मैसेज प्राप्त होने के बाद 183 पर ‘1' भेजकर इसे कंफर्म करें।

8. अब आपको आपके जियो नंबर पर एक ऑटोमेट कॉल आएगा, जिसमें आपसे 19 डिजिट वाला ईसिम नंबर मांगा जाएगा।

9. नए ई-सिम एक्टिवेशन की पुष्टि आपको SMS के जरिए की जाएगी।

10. अब ईसिम प्रोफाइल को आपने आईफोन में कॉन्फ़िगर करना होगा, जिसके लिए सेटिंग्स में जाकर Mobile Data पर क्लिक करें।

11. इसके बाद Add Data plan पर टैप करें और ईसिम प्रोफाइल कॉन्फिग्रेशन डिटेल्स में आए एक्टिवेशन कोड को यहां इंटर करें।

12. एक्टिवेशन कोड डालने के बाद ऊपरी दायीं ओर मौजूद Next पर क्लिक कर दें।

13. अब Add Data plan पर फिर टैप करें।

14. इसके बाद अपने अनुसार Data Plan लेबल्स को चुने और अपने देश को चुनें।

15. इसके बाद आपकी ई-सिम एक्टिवेट हो जाएगी।



सैमसंग फोन पर जियो ई-सिम एक्टिव करना

सबसे पहले ऊपर बताए गए Steps 1 से लेकर Step 9 तक समान प्रक्रिया फॉलो करें। इसके बाद

1. सेटिंग्स में जाए और Connections पर टैप करें।

2. अब SIM card manager पर टैप करें।

3. अब Add mobile plan पर टैप करें।

4. Scan Carrier QR code को चुनें।

5. इसके बाद Enter कोड पर टैप करें।

6. Activation code को LPA:1$smdprd.jio.com$ फॉरमेट में एंटर करें, जिसके बाद आपको 32 डिजिट का एक्टिवेशन कोड SMS के जरिए प्राप्त होगा। अब आपको Connect पर टैप करना है।

7. Jio ई-सिम अब एक्टिवेट हो चुकी है, जो कि आपको SIM card manager में दिखेगा।



गूगल फोन के लिए जियो ई-सिम एक्टिव करना

सबसे पहले ऊपर बताए गए Steps 1 से लेकर Step 9 तक समान प्रक्रिया फॉलो करें। इसके बाद

1. सेटिंग्स में जाए और Network & Internet पर टैप करें।

2. अब Mobile network को चुने और Download a SIM पर टैप करें।

3. इसके बाद Next पर क्लिक करें और मैनुअली एक्टिवेशन कोड डालें।

4. अब Enter it manually पर क्लिक करें।

5. Activation code को LPA:1$smdprd.jio.com$ फॉरमेट में एंटर करें, जिसके बाद आपको 32 डिजिट का एक्टिवेशन कोड SMS के जरिए प्राप्त होगा।

6. अब Activate को चुने और Done पर टैप कर दें।

7. आपकी Jio ई-सिम अब एक्टिवेट हो चुकी है।



मोटोरोला फोन के लिए जियो ई-सिम एक्टिव करना

सबसे पहले ऊपर बताए गए Steps 1 से लेकर Step 9 तक समान प्रक्रिया फॉलो करें। इसके बाद

1. Motorola Razr 5G के लिए Settings में जाए और Network & Internet को चुनें।

2. अब Mobile network को चुनें और Next पर क्लिक करें (Motorola Razr के लिए Mobile network पर टैप करके Select Advanced पर क्लिक करें और फिर Carrier पर टैप करें। इसके बाद Add Carrier पर क्लिक करें और फिर Next को चुनें।)

3. अब गूगल पिक्सेल फोन के लिए ऊपर बताए 3 से 7 स्टेप्स फॉलो करें।