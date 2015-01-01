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  • KTM 250 Adventure Price | KTM 250 Adventure Launched; Priced At Rs 2.48 Lakh, Key Specifications Features, And Latest Colours Pictures

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न्यू रेसिंग बाइक:KTM 250 एडवेंचर भारत में लॉन्च, कीमत 2.48 लाख रुपए; रॉयल एनफील्ड हिमालयन और BMW G 310 GS से मुकाबला

नई दिल्ली28 मिनट पहले
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केटीएम 250 एडवेंचर का लुक 390 एडवेंचर की तरह ही है
  • ऑल-न्यू केटीएम 250 एडवेंचर एक ट्रैवल-एंड्यूरो मोटरसाइकिल है
  • केटीएम 250 एडवेंचर ब्लैक और ऑरेंज कलर में लॉन्च की गई है

रेसिंग बाइक बनाने वाली कंपनी केटीएम (KTM) ने KTM 250 एडवेंचर भारत में लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.48 लाख रुपए है। इसे केटीएम 390 एडवेंचर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। ऑल-न्यू केटीएम 250 एडवेंचर एक ट्रैवल-एंड्यूरो मोटरसाइकिल है।

केटीएम 250 एडवेंचर का लुक 390 एडवेंचर की तरह ही है। दोनों बाइक इंजन और कलर में फर्क है। केटीएम 250 एडवेंचर ब्लैक और ऑरेंज कलर में लॉन्च की गई है।

केटीएम 250 एडवेंचर का इंजन और फीचर्स

  • बाइक में 248cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया है, जो 30hp पर 9,000rpm पावर और 24Nm पर 7,500rpm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। बाइक में 14.5-लीटर कैपेसिटी वाला पेट्रोल टैंक गया है।
  • बाइक में जीपीएस ब्रैकेट, रेडिएटर प्रोटेक्शन ग्रिल, क्रैश बंग्स, हेडलैम्प प्रोटेक्शन और हैंडलबार पैड्स, बॉश का ABS (एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) शामिल हैं। बाइक में 320mm के फ्रंट डिस्क ब्रेक है और 230mm रियर डिस्क ब्रेक शामिल हैं।
  • एडवेंचर सीरीज की इस बाइक को सभी तरह के रास्तों पर दौड़ाया जा सकता है। यानी आप इन्हें नोर्मल सड़क के साथ कीचड़ भरे रास्ते, पथरीले रास्ते पर भी आसानी से चला पाएंगे।
  • भारतीय ऑटो बाजार में केटीएम 250 एडवेंचर का मुकाबला रॉयल एनफील्ड हिमालयन से है, जिसकी कीमत 1.91 से 1.95 लाख रुपए है। साथ ही, BMW G 310 GS भी इसे टक्कर देगी, जिसकी कीमत 2.85 लाख रुपए है।
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