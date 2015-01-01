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स्किट में लैपटॉप:17-इंच रोलेबल स्क्रीन वाले लैपटॉप का LG ने कराया पेटेंट, इसमें कीबोर्ड और टचपैड भी रोलेबल मिलेगा

नई दिल्ली9 मिनट पहले
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  • इसकी रोलेबल स्क्रीन 13.3-इंच से लेकर 17-इंच तक हो जाएगी
  • इस लैपटॉप के साथ रोलेबल कीबोर्ड और टचपैड भी मिलेगा

साउथ कोरियन कंपनी एलजी रोलेबल डिस्प्ले वाले लैपटॉप पर काम कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका स्क्रीन साइज 17-इंच होगा। कंपनी ने अभी इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। लैपटॉप में फोल्डेबल कीबोर्ड और टचपैड भी मिल सकता है। एलजी पहले भी रोलेबल स्क्रीन वाले डिवाइसेस लॉन्च कर चुकी है।

रूट माय गैलेक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक, एलजी ने रोलेबल स्क्रीन वाले लैपटॉप के लिए पेटेंट कराया है। इसकी रोलेबल स्क्रीन 13.3-इंच से लेकर 17-इंच तक हो जाएगी। रोल होने के बाद ये किसी साउंडबार या स्टिक के जैसा नजर आएगा। इसके एक साइड में पावर बटन दिया होगा। नॉर्मल लैपटॉप में पावर बटन उसके कीबोर्ड में दिया होता है।

बिना सपोर्ट वाली स्क्रीन मिलेगी

  • इस लैपटॉप की स्क्रीन रोलेबल होने के बाद भी किसी तरह का सपोर्ट नहीं लेती। यानी ये बिना स्टैंड या कीबोर्ड सपोर्ट के खड़ी हो जाती है। अभी इसमें वेबकैम नजर नहीं आ रहा है।
  • कंपनी इस लैपटॉप के साथ रोलेबल कीबोर्ड और टचपैड भी ऑफर कर रही है। ये दोनों आधे-आधे हिस्से में रहेंगे। पेटेंट के मुताबिक, यूजर इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे।

ओप्पो ला रही रोलेबल स्क्रीन वाल स्मार्टफोन
ओप्पो ने अपने ओप्पो इनो डे 2020 इवेंट में रोलेबल स्क्रीन वाले स्मार्टफोन को पेश किया। कंपनी ने रोलेबल OLED स्क्रीन वाले स्मार्टफोन को ओप्पो X 2021 नाम दिया है। ओप्पो X 2021 के बारे में कंपनी ने बताया कि इसके OLED डिस्प्ले को दोनों किनारों से रोल करके बाहर और अंदर किया जा सकता है। इससे छोटी स्क्रीन वाला स्मार्टफोन बड़े टैबलेट में कनवर्ट हो जाएगा। सामान्य तौर पर इसका स्क्रीन साइज 6.7-इंच रहेगा। ओप्पो ने मोटर पावरट्रेन का इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद मदद से स्क्रीन का साइज 7.4-इंच तक बढ़ जाता है। फोन में नीचे की तरफ USB टाइप-सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल दी है।

एलजी ने इस साल रोलेबल स्क्रीन वाली टीवी लॉन्च किया
एलजी इसी साल अक्टूबर में रोलेबल टीवी भी लॉन्च कर चुकी है। इसकी कीमत 64 लाख रुपए है। एलजी ने यह टीवी अभी अपने घरेलू बाजार में उतारा है। एलजी ने इस टीवी का नाम एलजी सिग्नेचर OLED R रखा है। इस टीवी को बीते साल अमेरिका में हुए कस्टम इलेक्ट्रानिक्स शो के दौरान पेश किया गया था।

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