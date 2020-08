Hindi News

Tech auto

Mahindra XUV300 Prices Slashed By Up To Rs 72,000| Mahindra XUV300 Petrol Becomes Cheaper By 72 Thousand Rupees, Selected Diesel Models Becomes Cheaper By 39 Thousand Rupees

कटौती: 72 हजार रुपए तक सस्ती हुई महिंद्रा XUV300 पेट्रोल, कंपनी ने चुनिंदा डीजल मॉडल्स की कीमत 39 हजार रुपए तक घटाई

नई दिल्ली एक घंटा पहले



कॉपी लिंक

बाजार में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, हुंडई वेन्य और फोर्ड ईकोस्पोर्ट जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी से है

XUV300 के W4, W6 और W6 AT डीजल ट्रिम की कीमतों में एक हजार से 20 हजार तक की बढ़ोतरी हुई है

W8 से लेकर W8(O) AT तक के डीजल ट्रिम की कीमतों में 20 हजार से 39 हजार रुपए तक की कटौती की गई है

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV300 बीएस6 की कीमतों में कटौती कर दी है। अलग-अलग पावरट्रेन और ट्रिम लेवल के हिसाब से अब यह 72 हजार रुपए तक सस्ती हो गई है। कटौती के बाद अब न सिर्फ यह ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करेगी बल्कि अपने सेगमेंट के मॉडल्स को कड़ी चुनौती भी देगी। कंपनी ने पेट्रोल पावर्ड XUV300 के वैरिएंट में 17 हजार से 72 हजार रुपए तक की कटौती की है जबकि डीजल (W4, W6 और W6 AT) वैरिएंट अब 20 हजार रुपर तक ज्यादा महंगे हो गई हैं। बाजार में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, हुंडई वेन्य और फोर्ड ईकोस्पोर्ट जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी से है।

XUV300 में कौन से इंजन मिलेंगे?

महिंद्रा XUV300 पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन्स में उपलब्ध है। पेट्रोल पावरट्रेन 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल यूनिट के साथ आता है, जो 110 हॉर्स पावर और 200 एनएम टॉर्क के साथ आता है, जबकि डीजल इंजन 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड यूनिट के साथ आता है, जो 117 हॉर्स पावर और 30 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। दोनों इंजन ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल मिलता है, जबकि डीजल में 6-स्पीड एएमटी ऑटोमैटिक का ऑप्शन भी मिलता है।

कटौती के बाद XUV300 पेट्रोल की कीमतों में कितना अंतर आया?

बीएस 6 पेट्रोल की लॉन्च कीमतों की तुलना में, पेट्रोल-पावर्ड XUV300 की कीमतें 17,000 रुपए से 72,000 रुपए तक गिर गई है। जैसा कि आप नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं, की टॉप स्पेक W8 (O) वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती की गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह मिड-स्पेक W6 ट्रिम में सबसे कम 17 हजार रुपए की कटौती ती गई है।

नई कीमतें पुरानी कीमतें अंतर W4 7.95 लाख रु. 8.30 लाख रु. -35 हजार रु. W6 8.98 लाख रु. 9.15 लाख रु. -17 हजार रु. W8 9.90 लाख रु. 10.60 लाख रु. -70 हजार रु. W8(O) 11.12 लाख रु. 11.84 लाख रु. -72 हजार रु.

कटौती के बाद XUV300 डीजल की कीमतों में कितना अंतर आया?

डीजल वैरिएंट के लिए ये चीजें थोड़ी अधिक जटिल हैं। लोअर W4, W6 और W6 AT ट्रिम की कीमतों में वृद्धि देखी गई है, जो 1,000 रुपए से 20,000 रुपए तक है। दूसरी ओर, W8 और W8 AT ट्रिम्स की कीमत में 20,000 रुपए की कटौती जबकि W8 (O) और W8 (O) AT ट्रिम्स की कीमतों में 39,000 रुपए तक की कटौती की गई है।