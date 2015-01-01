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मारुति कार के फेस्टिव एडिशन:ऑल्टो, सेलेरियो और वैगनआर में मिलेंगे कई शानदार फीचर्स, कीमत में आया 29990 रुपए का अंतर

नई दिल्ली13 मिनट पहले
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नए चेंजेस के बाद इन कार की कीमत में 25,490 रुपए से लेकर 29,990 रुपए तक का अंतर आया है
  • मारुति ने इन तीनों कार के इंटीरियर में कुछ बदलाव किए हैं
  • कंपनी ने तीनों कार के मैकेनिकल में कोई बदलाव नहीं किए हैं

मारुति सुजुकी ने अपनी तीन हैचबैक ऑल्टो, सेलेरियो और वैगनआर के फेस्टिव एडिशन पेश किए हैं। ये तीनों एडिशन ज्यादा फीचर्स के साथ पैक मिलेंगे। कंपनी ने कार के इंटीरियर में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन इसमें कोई भी मैकेनिकल चेंजेस नहीं किए गए हैं। नए चेंजेस के बाद इन कार की कीमत में 25,490 रुपए से लेकर 29,990 रुपए तक का अंतर आया है।

फेस्टिव एडिशन के स्पेसिफिकेशन और कीमतें

ऑल्टो फेस्टिव एडिशन: ऑल्टो के फेस्टिव एडिशन को एक्सेसरीज से फुल पैक किया गया है। इसमें पायनियर टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, 6-इंच केनवुड स्पीकर्स, सिक्योरिटी सिस्टम, डुअल-टोन सीट कवर्स, स्टीयरिंग व्हील कवर और फ्लोर मैट दी है। इस एडिशन की कीमत 25,490 रुपए ज्यादा है।

सेलेरियो फेस्टिव एडिशन: कंपनी इस कार में नया डबल-डिन सोनी ऑडियो सिस्टम दे रही है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आएगा। इसके साथ, सीट कवर्स, पियानो ब्लैक बॉडी साइड मोल्डिंग्स, डोर वाइजर और फ्लोर मैट शामिल हैं। इस एडिशन की कीमत 25,990 रुपए ज्यादा है।

वैगनआर फेस्टिव एडिशन: इस एडिशन में कंपनी फ्रंट और रियर बंपर्स प्रोटेक्टर्स, फ्रंट ग्रिल क्रोम गार्निश, साइड स्किर्ट्स, ब्लैक बॉडी साइड मोल्डिंग्स, सीट कवर्स, इंटीरियर स्टाइलिंग किट और फ्लोर मैट शामिल हैं। इस एडिशन की कीमत 29,990 रुपए ज्यादा है।

तीनों कार के इंजन और गियरबॉक्स

  • मारुति सुजुकी ऑल्टो में 796cc, थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है, जो 48hp का आउटपुट और 69Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ गया है। ARAI के मुताबिक इसका माइलेज 22.05kmpl है। ऑल्टो को CNG वर्जन 40hp का पावर और 60Nm टॉर्क जनरेट करता है। ये भी 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। इसका माइलेज 31.59km/kg है।
  • सेलेरियो में 1.0-लीटर, थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है। ये 68hp का पावर और 90Nm का टॉर्क जनरेट करतका है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ARAI के मुताबिक इसका माइलेज 21.63kmpl है। इसका CNG वर्जन 59hp का पावर और 78Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। इसका माइलेज 30.47km/kg है।
  • वैगनरआर में 1.0-लीटर, थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है। ये 68hp का पावर और 90Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसे 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन में भी खरीद सकते हैं। जो 83hp का पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ARAI के मुताबिक इसका माइलेज 20.52kmpl है।
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