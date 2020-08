कंपेरिजन:मारुति सुजुकी ब्रेजा के बेस वैरिएंट में मिल जाते हैं ज्यादा सेफ्टी फीचर्स तो 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए खरीदने पड़ेगा किआ सोनेट का टॉप वैरिएंट, देखें आपके लिए कौन बेहतर

सोनेट HTK+ (1.2P MT, 1.0P iMT/AT और 1.5D MT/AT) ईएससी (सिर्फ 1.0P AT में)

हिल स्टार्ट असिस्ट (सिर्फ 1.0 AT में)

ट्रैक्शन कंट्रोल ( सिर्फ 1.0P AT में)

प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स ( सिर्फ AT में)

ऑटो हेड-लैंप्स ( सिर्फ AT में)

ORVMs विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडीकेटर्स ( सिर्फ AT में)

ड्राइव मोड्स ( सिर्फ AT में)

पावर फोल्डिंग ORVMs

रियर डीफॉगर

ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल

8 इंच टच-स्क्रीन विद एपल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो

4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स

रियर व्यू कैमरा विग पार्किंग गाइडलाइन्स

ZXi (MT,AT) VXi के सभी फीचर्स के साथ

गनमेटल ग्रे रूफ रेल्स

ऑल ब्लैक व्हील्स 215/60 R16

सिल्वर स्कीड प्लेट गार्निश

क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स

पियानो ब्लैक इंटीरियर ट्रिम

लगेज कंपार्टमेंट इल्यूमिनेशन

फ्रंट मैप लैंप

रियर पार्सल शेल्फ

रियर वाइपर वॉशर

8 इंच स्मार्ट-प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट टच-स्क्रीन विद नेविगेशन एंड रिमोट एक्सेस

स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स फोर ब्लूटूथ, कॉलिंग एंड क्रूज कंट्रोल

वॉइस कमांड

को-ड्राइवर वैनिटी लैंप

हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर्स सीट

60:40 स्प्लिट रियर सीट्स

सनग्लास होल्डर

पावर आउटलेट इन बूट

डुअल साइड ऑपरेबल पार्सल ट्रे

आउटसाइड टेंपरेचर डिस्प्ले

रियर आर्म-रेस्ट विद कल होल्डर