दैनिक भास्कर May 07, 2020, 04:03 PM IST

नई दिल्ली. नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए ग्राहक बेसब्री से लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद कई कंपनियों ने ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है तो कई ने अपकमिंग फोन्स की लॉन्चिंग डेट का ऐलान कर दिया है। ऐसे ही कुछ स्मार्टफोन की लिस्ट को आने वाले हफ्तों में लॉन्च होने वाले हैं...

रियलमी नारजो सीरीज- 11 मई को लॉन्चिंग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नारजो 10 स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।



चीनी टेक कंपनी रियरमी अपनी मोस्ट अवेटेडे स्मार्टफोन सीरीज नारजो 11 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। सीरीज में दो मॉडल नारजो 10 और 10A शामिल हैं। पहले इसे 29 मार्च को लॉन्च किया जाना था लेकिन लॉकडाउन की वजह से कंपनी को लॉन्चिंग डेट आगे बढ़ानी पड़ी।

Mi 10 5G - 8 मई को लॉन्चिंग

सेल्फी के लिए इसमें 20 मेगापिक्सल का पंच होल फ्रंट कैमरा मिलेगा।



चीनी कंपनी शाओमी अपने लेटेस्ट एमआई 10 स्मार्टफोन 8 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। भारत में इसे लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। फोन की खास बात यह है कि इसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा साथ ही इसमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। इसकी प्री-बुकिंग 8 मई से 17 मई तक चलेगी। बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 2499 रुपए का वायरलेस पावरबैंक मुफ्त मिलेगा। लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने अमेजन इसकी तस्वीरें जारी कर दी है।

मोटो रेजर: 8 मई को पहली सेल

अनफोल्ड होने पर इसमें 6.20 इंच का डिस्प्ले और फोल्ड होने पर इसमें 2.70 इंच का छोटा डिस्प्ले मिलता है।



भारत में पॉपुलर फोल्डेबल स्मार्टफोन मोटो रेजर की पहली सेल 8 मई से शुरू होने जा रही है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद कंपनी ने ट्विटर पर इसकी फर्स्ट सेल का ऐलान किया। फोन को पिछले साल नवंबर में ही लॉन्च कर दिया गया था लेकिन लॉकडाउन के कारण इसकी बिक्री शुरू नहीं हो पाई थी। इसे फ्लिकार्ट से खरीदा जा सकेगा। फोन की कीमत 1,24,999 रुपए है। रेड जोन के ग्राहकों को इसे खरीदने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। फ्लिपकार्ट सिटीबैंक क्रेडिट-डेबिट कार्ड से खरीदी करने पर 10 हजार रुपए का कैशबैक दे रही है।

हुवावे Y9s, रजिस्ट्रेशन शुरू (फिलहाल लॉन्चिंग डेट का ऐलान नहीं)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत 27,990 रुपए के लगभग हो सकती है।

चीनी कंपनी हुवावे जल्द ही भारतीय बाजार में अपना लेटेस्ट हुवावे Y9s लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने फिलहाल इसकी कीमत और लॉन्चिंग डेट का ऐलान नहीं किया है लेकिन अमेजन इंडिया पर इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अमेजन पर इसकी फुल हार्डवेयर डिटेल्स की जानकारी देखी जा सकती है। फोन में 6.59 इंच का डिस्प्ले, 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज, ऑक्टा-कोर किरिन 710F प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा।