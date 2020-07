दैनिक भास्कर Jul 14, 2020, 04:25 PM IST

नई दिल्ली. शाओमी के लिए एमआई A3 का अपडेट जारी करना परेशानी का कारण बना गया है। कंपनी ने एमआई A3 के ग्लोबल वैरिएंट के लिए मैक्सिको एक्सक्लूसिव वर्जन रिलीज कर दिया। जिसे इंस्टॉल कर यूजर पछता रहे हैं, क्योंकि उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यूजर्स ने बताया कि फोन दूसरी सिम की पहचान नहीं कर पा रहा तो कुछ में बताया कि न कॉल कर पा रहे न रिसीव कर पा रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपडेट का Q3QMIXM (ग्लोबल वैरिएंट) की बजाय V11.0.3.0.QFQMXTC (मैक्सिकन कैरियर-एक्सक्लूसिव) वर्जन एमआई A3 यूजर्स के लिए रिलीज हो गया, हालांकि बाद में शाओमी ने यूजर्स को इसे अपडेट को इंस्टॉल न करने की चेतावनी दी है।

बिल्ड नंबर नहीं दिखाता अपडेट

जैसा कि एमआई कम्युनिटी फोरम पर घोषणा की गई है, शाओमी ने एमआई A3 यूजर्स से ओवर-द-एयर (OTA) V11.0.3.0.QFQMXTC अपडेट को इंस्टॉल न करने के लिए कहा है जो वर्तमान में ग्लोबल वैरिएंट के लिए रोल आउट कर रहा है। जिन यूजर्स ने इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है, जो एंड्रॉयड वन स्मार्टफोन पर बिल्ड नंबर के साथ नहीं दिखाता है, उन्होंने शिकायत की है कि अपडेट इंस्टॉल करने के बाद उनका फोन दूसरी सिम की पहचान न कर पर रहा है। क्योंकि अपडेट खासतौर से मैक्सिकन कैरियर टेलसेल एमआई A3 फोन के लिए था, जिन्होंने इसे इंस्टॉल किया है उन्हें एक नया बूट एनीमेशन भी मिला है।

गलती से यूजर्स ने इंस्टॉल किया

V11.0.3.0.QFQMXTC अपडेट 1.4 जीबी साइज का है और चूंकि यह बिल्ड नंबर नहीं दिखाता है, इसलिए यूजर्स ने समझा कि यह लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। लेकिन यह वास्तव में टेलसेल एमआई A3 स्मार्टफोन के लिए जून 2020 का अपडेट था।

दक्षित शाह नाम के यूजर ने ट्विटर पर दी इसका जानकारी

Got a random 1.4GB update from @XiaomiIndia on my #mia3

Now my simcard isn't getting detected and when I boot my phone, there's some telcel written. Language has changed to some other. @MiIndiaSupport help. Can't make or receive calls. What kind of joke is this? pic.twitter.com/W5WtveopSs