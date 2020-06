दैनिक भास्कर Jun 05, 2020, 11:03 AM IST

नई दिल्ली. Mi नोटबुक 11 जून को भारत में लॉन्च होगा। लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने इसकी बैटरी क्षमता को लेकर टीजर जारी किया है। जिसके मुताबिक एक बार फुल चार्ज करने पर इसमें 12 घंटे का बैटरी लाइफ मिलेगी। हालांकि कंपनी पहले ही बता चुकी है कि भारत में Mi नोटबुक स्लिम बेज़ल्स और हाई स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो के साथ आएगा। कंपनी इसे लॉन्च कर मौजूदा पीसी ब्रांड्स जैसे Acer, Asus, Dell, HP और Lenovo को चुनौती देने की योजना बना रही है। भारतीय बाजार में यह कंपनी का पहला लैपटॉप होगा, हालांकि रेडमी और Mi सीरीज के लैपटॉप को काफी समय तक चीन में उपलब्ध है।

ट्विटर पर जारी किया वीडियो टीजर

शाओमी ने ट्विटर पर सात सेकंड का एक टीज़र वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि Mi नोटबुक में 12 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी। वीडियो में एक घड़ी दिखाई गई है जो आगामी नोटबुक की सम्मोहक बैटरी का सुझाव देने के लिए 12 घंटे चलती है। यह अगले हफ्ते भारत में लॉन्च हो रहा है।

#MakeEpicHappen without running🏃‍♂️for a charger🔌 every now and then.



Mi fans, guess the #Epic Battery Life on the upcoming #MiNoteBook. 💻



Global Debut on June 1⃣1⃣. pic.twitter.com/GlSMXb2154