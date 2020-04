दैनिक भास्कर Apr 17, 2020, 12:44 PM IST

नई दिल्ली. भारत में अपनी स्मार्ट होम डिवाइस रेंज बढ़ाते हुए श्याओमी ने Mi रोबोट वैक्यूम क्लीनर मोप-पी को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 17999 रुपए है। हालांकि ऑफिशियल पेज पर इसकी वास्तविक कीमत 29,999 रुपए है, यानी लॉन्चिंग ऑफर के तहत इस पर 40 फीसदी डिस्काउंट मिल रहा है। फिलहल यह स्मार्ट क्लीनिंग डिवाइस एमआई के क्राउडफंडिंग प्लेटफार्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि इसकी शिपिंग 15 सितंबर से शुरू होगी। यह सिर्फ ब्लैक कलर में अवेलेबल है। यह वैक्यूम क्लीनर 2 इन 1 स्वीपिंग और मोपिंग फंक्शन, रियल टाइम फ्लोर मैपिंग समेत कई एडवांस्ड फीचर्स से लैस है।



कंपनी के सीईओ मनु जैन ने इसकी लॉन्चिंग के बारे में ट्वीट पर ऐलान कर 17 सेकंड का वीडियो टीजर भी जारी किया। ऑफिशियल साइट के मुताबिक, भारत में इस प्रोडक्ट में लोगों को रूझान जानने के लिए हमने शुरुआती तौर पर 10 हजार यूनिट्स का लक्ष्य रखा है। ऑफर के तहत नो-ईएमआई ऑप्शन भी दे रही है, जो 2999 रुपए प्रति माह से शुरू है।

Mi fans, introducing an all-new #SmartCleaning product - #MiRobotVaccumMoP.



Smart #IOT device

* 2-in-1 sweeping + mopping

* App control

* LDS Laser Navigation System



Special crowd funding price = ₹17,999! No cost EMI

: ₹2,999. Check out: https://t.co/ZWhqJn9xCf #Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/8m14I08Ieb