दैनिक भास्कर Jun 19, 2020, 02:09 PM IST

नई दिल्ली. भारतीय स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स जल्द ही बाजार में वापसी करने वाली है। कंपनी भारत में तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें प्रीमियम फीचर्स और मॉडर्न लुक वाला बजट फोन भी शामिल है। कंपनी ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी। माइक्रोमैक्स ने पिछले साल अक्टूबर में अपना आखिरी स्मार्टफोन iOne नोट लॉन्च किया था जिसके कीमत 8199 रुपए थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, लॉन्चिंग पर तेजी से काम किया जा रहा है, और तीनों फोन एक साथ लॉन्च किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने कंपनी अपने नए स्मार्टफोन को बाजार में उतार सकती है। सभी स्मार्टफोन 10,000 रुपए से कम कीमत में उपलब्ध होंगे।

कंपनी का ऑफिशियल ट्वीट

माइक्रोमैक्स ट्विटर पर वापसी की योजना के बारे में बताया। माइक्रोमैक्स ने चीनी फोन का विकल्प तैयार करने के लिए यूजर को जवाब देते हुए ट्वीट किया कि - “हम आंतरिक रूप से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जल्द ही हम कुछ बड़ा करेंगे। हमारे साथ बने रहें!" एक अलग ट्वीट में, कंपनी ने कहा कि वे प्रीमियम फीचर्स के साथ नए डिवाइस को डेवलप कर रही है जो मॉडर्न लुक और बजट फ्रेंडली भी होगा। ट्वीट में कंपनी ने हैशटैग #MadeByIndian और #MadeForIndian का उपयोग किया है। हालांकि, कंपनी यह नहीं कह रही है कि वे अपने नए स्मार्टफोन का निर्माण भारत में कर रही है या चीन में निर्माता से आउटसोर्सिंग कर रही है।

@Micromax_Mobile when will you come back. We want a strong comeback.