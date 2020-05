दैनिक भास्कर May 21, 2020, 01:57 PM IST

नई दिल्ली. मोटोरोला ने ऑनलाइन इवेंट में नए बजट फोन मोटो G8 पावर लाइट को लॉन्च कर दिया है। फोन को 64 जीबी स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट में लॉन्च किया गया है, जिसमें 6 जीबी रैम मिलेगी। फोन की कीमत 8,999 रुपए है। इसमें ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो P35 प्रोसेसर और तीन रियर कैमरे मिलेंगे। यह 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी से लैस है। फोन की बिक्री 29 मई से शुरू होगी। इसे अप्रैल में ग्लोबली पेश किया गया था।

मोटो G8 पावर लाइट स्मार्टफोन: कीमत, सेल डेट और ऑफर डिटेल

