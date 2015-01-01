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  • Motorola Launches Verve Buds 100, Rap 105, Loop 105 Earphones In India; Price, Specifications

न्यू इन इंडिया:मोटोरोला ने वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च किए, इसके चार्जिंग केस से 17 घंटे बैटरी लाइफ मिलेगी; दमदार साउंड वाले 2 नेकबैंड भी उतारे

नई दिल्ली32 मिनट पहले
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इन ईयरबड्स और नेकबैंड्स को अमेजन से खरीद पाएंगे
  • मोटोरोला की वर्व ऑडियो सीरीज को IPX5 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग दी गई है
  • ये गूगल असिस्टेंट, एपल सीरी के साथ अमेजन एलेक्सा को भी सपोर्ट करते हैं

मोटोरोला के सब-ब्रांड बीनाटोन ने भारतीय बाजार में ट्रू वायरलेस ईयरबड्स और नेकबैंड लॉन्च किए हैं। कंपनी ने वर्व बड्स 100 और नेकबैंड स्टाइल वर्व रैप 105 और वर्व लूप 105 लॉन्च किए हैं। मोटोरोला की वर्व ऑडियो सीरीज को IPX5 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग दी गई है।

वर्व बड्स 100 चार्जिंग केस 17 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आता है। वहीं, वर्व रैप 105 और वर्व लूप 105 को लेकर कंपनी का दावा है कि ये 8 घंटे का बैटरी बैकअप देंगे। खास बात है कि ये गूगल असिस्टेंट और एपल सीरी के साथ अमेजन एलेक्सा को भी सपोर्ट करते हैं।

वर्व बड्स और नेकबैंक की कीमत
वर्व बड्स 100 ट्रू वायरलेस हेडफोन की कीमत 2,699 रुपए तय की गई है। इसकी बिक्री 10 नवंबर को अमेजन पर की जाएगी। वहीं, वर्व रैप 105 की कीमत 1,699 रुपए और वर्व लूप 105 की कीमत 1,299 रुपए तय की गई है। इन दोनों नेकबैंड को भी अमेजन से खरीद पाएंगे। कंपनी ने इनकी सेलिंग शुरू कर दी है।

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मोटोरोला वर्व बड्स 100 के स्पेसिफिकेशन
इस बड्स को लेकर कंपनी का दावा है कि इसका चार्जिंग केस 17 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। यानी वर्व बड्स जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तब उन्हें केस की मदद से 14 घंटे तक के लिए बार-बार चार्ज कर पाएंगे। इसके साथ तीन अलग तरह के ईयरबड जेल मिलते हैं जिन्हें यूजर्स अपने कानों के हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें मल्टी फंक्शन टच बटन मिलेगा, जिससे कॉल, वॉल्यूम, सॉन्ग चेंज, वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स का इस्तेमाल कर पाएंगे।

वर्व रैप 105 के स्पेसिफिकेशन
ये फ्लैक्सिबल नेकबैंड है जिसमें 15mm स्पीकर ड्राइवर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये 8 घंटे के बैटरी बैकअप के साथ आता है। हैंड्स-फ्री कॉलिंग के लिए इसमें बिल्ट-इन माइक दिया है। म्यूजिक एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा बास दिया है। केबल मैनजेमेंट के लिए दूसरे नेकबैंड की तरह इसमें मैग्नेट भी दी हैं।

वर्व लूप 105 के स्पेसिफिकेशन
इस नेकबैंड को स्पोर्ट एक्टिविटी को ध्यान रखकर तैयार किया गया है। इसके लेकर भी कंपनी 8 घंटे के बैटरी बैकअप का दावा कर रही है। इसमें टेंगल-फ्री केबल मैग्नेटिक बड्स के साथ दी हैं। कंपनी का कहना है कि इस स्पोर्ट्स और जिम में बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें भी हैंड्स-फ्री कॉलिंग के लिए बिल्ट-इन माइक्रोफोन दिया है।

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मोटो G9 पावर स्मार्टफोन लॉन्च

कंपनी ने मोटो G9 पावर स्मार्टफोन भी लॉन्च किया है। हालांकि, इस स्मार्टफोन को अभी यूरोप में लॉन्च किया गया है। इसमें 6000mAh की बैटरी के साथ 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा दिया है। यूरोप में इसकी कीमत 199 यूरो (करीब 17,400 रुपए) रखी गई है। ये 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के सिंगल वैरिएंट में आएगा। फोन में 6.8-इंच पंच होल HD+ IPS डिस्प्ले दिया है। ये एंड्रॉयड 10 ओएस पर काम करता है। फोन 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

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