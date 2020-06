दैनिक भास्कर Jun 16, 2020, 01:46 PM IST

नई दिल्ली. मोटोरोला ने अपने लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन मोटोरोला वन फ्यूजन+ स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसे 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 16999 रुपए है। फोन चार रियर कैमरे से लैस है इसमें 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर दिया गया है। इसके साथ ही इस फोन में 5,000 एमएएच की बैटरी दी गई है। फोन पॉप-अप सेल्फी कैमरा के साथ आता है, यह पॉप-अप कैमरे से लैस कंपनी का दूसरा डिवाइस है। इससे पहले कंपनी पॉप-अप सेल्फी से लैस मोटोरोला वन हाइपर को पिछले साल लॉन्च कर चुकी है।

कंपनी का ऑफिशियल ट्वीट

Make way for #TheUltimateOne! Motorola One Fusion+ is going on sale starting 24 June, 12 PM at ₹16,999 on @Flipkart!

Experience 6.5" FHD+ Display with HDR10, Qualcomm® SD 730G with 6 GB RAM, 64 MP Quad Camera with Quad Pixel technology & 5000mAh battery! https://t.co/pMo00v8Puw pic.twitter.com/aibjp8hteT