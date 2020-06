दैनिक भास्कर Jun 09, 2020, 01:03 PM IST

नई दिल्ली. वनप्लस ने अपने अपकमिंग टीवी मॉडल की शुरुआती कीमत को टीज कर दिया है। कंपनी ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि अपकमिंग वनप्लस टीवी सीरीज की कीमत 1X,999 से शुरू होगी और प्रशंसकों से इसकी कीमत का अनुमान लगाने के लिए कह जा रहा है। कंपनी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह 2 जुलाई को भारत में दो नई टीवी सीरीज लॉन्च करेगी। हालांकि यह पहले से ही कंफर्म था कि नई टीवी पिछले साल लॉन्च हुई वनप्लस टीवी Q1 और Q1 प्रो की तुलना में किफायती होगी लेकिन अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि वास्तविक कीमत कितनी हो सकती है।

ट्विट के जरिए दिया कीमत का हिंट

वनप्लस इंडिया के ट्वीट के अनुसार, वनप्लस टीवी की नई सीरीज की कीमत 1X, 999 रुपए से शुरू होगी। जिसका मतलब है कि यह 10999 रुपए से लेकर 19999 रुपए हो सकती है। वनप्लस द्वारा किए गए ट्वीट में आगामी टीवी सीरीज के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन हाल ही में जारी प्रेस रिलीज के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि इसे मिड रेंज और एंट्री लेवल सेगमेंट के लिए कई स्क्रीन साइज में लॉन्च किया जाएगा। रियलमी ने हाल ही में सस्ता स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 12,999 रुपए और 21,999 रुपए है।

The price of the New OnePlus TV Series will be starting from ₹1X,999.

Can you guess the price🤔

Get notified: https://t.co/UiyKu2a8CU pic.twitter.com/3Z1AdXK6J2