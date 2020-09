Hindi News

How To Use Screen Pining| Now Give Your Phone To Friends Without Any Fear! No One Will Be Able To See Your Personal Photos And Videos Without Your Permission; This Screen Pining Setting Has To Be Turned On Just Once

टेक गाइड: अब दोस्तों को बिंदास होकर दें अपना फोन! आपकी मर्जी के बिना कोई नहीं देख पाएगा फोटो और वीडियो; बस एक बार ऑन करनी होगी ये सेटिंग

नई दिल्ली एक घंटा पहले



इस सेटिंग से आपके फोन का कंटेंट सुरक्षित रहेगा, बिना आपकी मर्जी इसे कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा

लगभग हर एंड्रॉयड फोन में स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे ऑन करना होगा

अक्सर कई लोग हमारा फोन मांग लेते हैं और जिस काम के लिए फोन लेते हैं उसे छोड़कर दूसरी चीजें (जैसे फोटो-वीडियो) खंगालने लगते हैं, ऐसे में अगर किसी को फोन देते वक्त यह डर बना रहता है कि कोई आपका पर्सनल डेटा न देख ले या आपका निजी डेटा किसी गलत हाथ में न लग जाए, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने दोस्तों-रिश्तेदारों या अन्य किसी व्यक्ति को बिंदास होकर फोन दे सकेंगे। आपके फोटो-वीडियो न सिर्फ सुरक्षित रहेंगे बल्कि आप जो ऐप खोल कर देंगे, दूसरा यूजर उसके अलावा कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर वो देखने की कोशिश भी करता है, तो तमाम कोशिशें करने के बाद थक-हार कर आपका फोन वापस लौटा देगा।

तो चलिए शुरू करते हैं....

1. सबसे पहले फोन की सेटिंग्स (Settings) में जाएं।

2. सेटिंग्स में जाने के बाद सिक्योरिटी (Security) पर क्लिक करें। नोट- कुछ फोन्स में यह Biomertrics And Security नाम से भी हो सकता है।

3. सिक्योरिटी में जाकर स्क्रीन पिनिंग (Screen Pinning) ऑप्शन देखें। नोट- कुछ फोन्स में स्क्रीन पिनिंग ऑप्शन, Others Security Settings में जाकर ढूंढा जा सकता है।

4. 'स्क्रीन पिनिंग' ऑप्शन ढूंढ पर उसे ऑन कर दें। साथ ही 'Lock The Device When Screen Pinning is Cancelled' या 'Ask For Patten Before Unpinning' ऑप्शन भी ऑन कर दें।

5. इसके बाद रिसेंट बटन को क्लिक कर, जिस ऐप को दिखना चाहते हैं, उसके आइकन पर या उसके सेटिंग पर क्लिक करें।

6. क्लिक करते ही पिन दिस ऐप (Pin This App) का ऑप्शन सामने आएगा, उस पर भी क्लिक करें।

7. पिन कर क्लिक करते ही 'स्क्रीन इज लॉक' का मैसेज दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि उस ऐप के अलावा अन्य व्यक्ति कुछ और नहीं कर पाएगा। बैक, मेन्यू समेत सभी बटन इन-एक्टिव हो जाएंगे। इस स्थिति में अगर कोई कॉल आता है वो वह बैक स्क्रीन पर बजता रहेगा, यूजर उसे रिसीव नहीं कर पाएगा। अगर फोन लॉक भी करता है, तो अनलॉक करने पर वापस उसे वहीं स्क्रीन दिखाई देगी।

इसे हटाने का तरीका क्या है

8. इस सेटिंग से बाहर निकलने के लिए, यूजर रिसेंट बटन और बैक बटन, दोनों को एक साथ दबाए। ऐसे करने से फोन लॉक स्क्रीन पर चला जाएगा। उसके बाद यूजर पैटर्न, पासवर्ड, पिनकोड (जिस भी तरीके से फोन लॉक किया हो) डालकर फोन अनलॉक कर सकेगा। ऐसे करने से फोन वापस मेन स्क्रीन पर चला जाएगा।

