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  • Nokia 8000, Nokia 6300 With 4G Could Be Launched By HMD Global Soon, Telecom Listing Indicates: Report

HMD का नया दांव:नोकिया 8000 और 6300 की 4G वैरिएंट में हो सकती है वापसी, साल के आखिर तक हो सकते हैं लॉन्च

नई दिल्ली6 मिनट पहले
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नोकिया 8000 सीरीज के फोन में स्लाइडर डिजाइन मिलता था
  • HMD ग्लोबल ग्राहकों को लुभाने के लिए पुराने फोन लॉन्च करने की तैयारी में है
  • टीलिया की रिपोर्ट में नोकिया 6300 4G और नोकिया 8000 4G नजर आए हैं

नोकिया के राइट्स वाली फिनलैंड की कंपनी HMD ग्लोबल ग्राहकों को लुभाने के लिए एक बार फिर पुराने फोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। जर्मन साइट WinFuture की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी नोकिया के पुराने और पॉपुलर फोन नोकिया 8000 और नोकिया 6300 को फिर लॉन्च करेगी। हालांकि, ये नए मॉडल 4G कनेक्टिविटी के साथ आएंगे। बता दें कि नोकिया के बेहद पॉपुलर हैंडसेट रहे हैं।

यह जानकारी टीलिया की उस रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें वाई-कॉलिंग सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट को शेयर किया गया था। टीलिया की इस लिस्ट में नोकिया 6300 4G और नोकिया 8000 4G भी नजर आए हैं।

स्लाइडर डिजाइन के साथ हो सकती है वापसीनोकिया 8000 सीरीज के फोन में स्लाइडर डिजाइन मिलता था। ऐसे में माना जा रहा है कि न्यू नोकिया 8000 4G फोन में भी ऐसा डिजाइन दिख सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी दोनों हैंडसेट को साल के आखिरी तक लॉन्च कर सकती है। पहले इन फोन को यूरोप में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये फोन नोकिया 6.3 और नोकिया 7.3 के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं।

HMD ग्लोबल नोकिया 3310 को भी 4G वैरिएंट केसाथ लॉन्च कर चुकी है। इसके साथ, नोकिया 880 बनाना फोन, नोकिया 2720 और नोकिया 5310 एक्सप्रेस म्यूजिक को लॉन्च कर चुकी है।

फीचर फोन कैटेगरी में रहेंगे शामिलये भी माना जा रहा है कि नोकिया 6300 और नोकिया 8000 फीचर फोन कैटेगरी में शामिल रहेंगे। हालांकि, इन फोन में KaiOS मिल सकता है, जिससे फेसबुक, वॉट्सऐप जैसे सोशल ऐप्स इन पर एक्सिस कर पाएंगे। बता दें कि नोकिया 6300 को 2007 में लॉन्च किया गया था। इसमें 2 इंच डिस्प्ले के साथ 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया था।

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