Now The Password Theft File Will Be Detected In Google Chrome, A Warning Will Come As Soon As It Is Scanned

गूगल क्रोम फीचर अपडेट: अब गूगल क्रोम में पासवर्ड चोरी करने वाली फाइल का पता चल जाएगा, स्कैन करते ही आ जाएगी चेतावनी

नई दिल्ली 39 मिनट पहले



कई बार गूगल में ब्राउज करते समय अनचाही चीजें डाउनलोड हो जाती हैं। ये डाटा को चुराने वाली फाइल होती हैं। ये आसानी से किसी ऐड की लिंक में टच होने से डाउनलोड हो जाती हैं। इसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है। कई बार ये जरूरी जानकारी ले लेते हैं। जिसमें लॉगिन पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नम्बर शामिल होते हैं। जिससे यूजर्स के अकाउंट से पैसे निकाला जा सकता है। ऐसे में गूगल क्रोम ने इससे बचने के लिए खास फीचर लाया है। अब गूगल क्रोम में किसी फाइल को डाउनलोड करने या फिर उसे इंस्टॉल करने से पहले चेतावनी देगा। जिससे सेफ ब्राउजिंग करने में सहायता मिलेगी।

गलत फाइल डाउनलोड होने पर अलार्म करेगा

मान लीजिए आपने एक फाइल डाउनलोड कर ली है। जो कि नुकसान पहुंचाने वाली है। तो क्रोम सबसे पहले इसे गूगल में स्कैन करने के लिए पूछेगा। फिर इसे गूगल सेफ ब्राउजिंग के एनालिसिस के लिए भेज दिया जाएगा। यदि फाइल में ऐसा डाटा मिलता है जो आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है। तो गूगल इसके लिए अलार्म करता है। यह जरूरी नहीं है कि आप को सभी फाइल स्कैन ही करानी होगी। लेकिन स्कैनिंग करना आपके लिए अच्छा होगा।

एक्टिव करने का प्रोसेस

गूगल ने क्रोम 91 के सभी यूजर्स के लिए नया फीचर्स लाएगी। इससे सुरक्षित ब्राउजिंग करने में मदद मिलेगी। गूगल का कहना है कि इस फीचर से यूजर्स की फीसिंग 35% कम है। इसे अपने Android डिवाइस में सक्रिय करने के लिए Settings > Privacy and security > Security on PC, and Settings > Privacy and security > Safe इन प्रोसेस को अपना सकते हैं।

गूगल क्रोम के अन्य फीचर

इसमें यूजर्स को आसानी से ब्राउज करने के लिए ट्रासलेशन का भी ऑप्शन मिलता है। जिससे पूरा पेज आपकी पसंदीदा भाषा में बदल जाएगा। इसके साथ ही इसमें फाइंड वाला ऑप्शन मिलता है। पेज में यदि किसी एक शब्द को आसानी से सर्च किया जा सकता है।