दैनिक भास्कर Apr 15, 2020, 03:01 PM IST

नई दिल्ली. चीनी कंपनी वनप्लस ने मंगलवार को यूरोप में हुए ऑनलाइन इवेंट में वनप्लस 8 सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च किया। सीरीज में दो नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन वनप्लस 8 और वनप्लस 8 प्रो शामिल है। हाल ही में वनप्लस इंडिया ने ट्वीट कर भारत में इसकी कीमत के बारे में हिंट दिया। हालांकि कंपनी ने कीमत को लेकर पूरी तरह से सफाई नहीं दी है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भारत में इसकी कीमत ग्लोबल मार्केट से कम होगी। मंगलवार को लॉन्च हुए दोनों ही फोन में क्वालकॉम का सबसे पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 मिलेगा। इसके अलावा दोनों मॉडल में 3.8 एमएम पतला पंच होल सेल्फी कैमरा मिलेगा। यह 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं।

कितनी होगी भारत में कीमत

वनप्लस इंडिया अकाउंट ने टीजर इमेज ट्वीट किया, जिसमें कीमक के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी। इमेज पर लिखा था कि 'हम डॉलर में बात नहीं करेंगे, इंडिया प्राइस कमिंग सून'। उम्मीद की जा रही है कि यूएस के मुकाबले भारत में इसकी कीमत कम होगी।

यूएस में वैरिएंट वाइस कीमत

यूएस में दोनों स्मार्टफोन वनप्लस 8 और वनप्लस 8 प्रो की बिक्री 29 अप्रैल से शुरू होने जा रही है वहीं यूके में इसकी बिक्री 21 अप्रैल से शुरू होगी। फिलहाल कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कि भारत में 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने की बाद वनप्लस 8 सीरीज स्मार्टफोन भारत में उतारे जा सकते हैं।

कंपनी का ऑफिशियल ट्वीट

Good things come to those who w8 ⏰ pic.twitter.com/t7OrAPlNBR