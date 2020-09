#OnePlus8T 5G Specifications!

-6.5" 120Hz FHD+

-SD865

-4,500 mAH Battery, Warp Charge 65W

-48MP (w/ OIS) +16+5+2MP Main

-16MP Front Camera

-Aquamarine Green, Lunar Silver

-8+128GB: €599, 12+256GB: €699 [Too good, Wrong?]



