दैनिक भास्कर May 05, 2020, 11:36 AM IST

नई दिल्ली. नए रेडमी नोट 9 प्रो की पहली सेल मंगलवार से शुरू होने जा रही है। सरकार के ऑरेंज और ग्रीन जोन में लॉकडाउन में ढील देने के बाद शाओमी इन जगहों पर अपना कामकाज शुरू कर रही है। फोन को अमेजन और एमआई डॉट कॉम से खरीदा जा सकेगा। ऑफर के तहत ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड या ईएमआई ऑप्शन से खरीदी करने पर एक हजार रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। श्याओमी इंडिया के हेड मनु जैन ने सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। फिलहाल सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन के ग्राहक ही फोन ऑर्डर कर सकेंगे। रेड जोन में पाबंदी के चलते फोन ऑर्डर नहीं किए जा सकेंगे।

श्याओमी इंडिया के हेड मनु जैन का ट्वीट

BOOOOM! 💥 The ULTIMATE #PerformanceBeast! 👊 #RedmiNote9Pro- is going on sale tomorrow (5th May) @ 12 noon! 🕛



Mi Fans, get ready to get yours via https://t.co/pMj1r7lwp8 & @amazonIN! Get additional ₹1000 off on @ICICIBank Credit cards & EMI. 🤘 pic.twitter.com/784CDqBP9l