बीजिंग. 30 अप्रैल को श्याओमी ऑनलाइन इवेंट में रेडमी नोट 9 सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। उम्मीद की जा रही है कि यह रेडमी नोट 9 हो सकता है, जिसे पिछले महीने लॉन्च हुई रेडमी नोट 9 प्रो और 9 प्रो मैक्स के साथ लॉन्च किया जाना था। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रेडमी नोट 9 को चीन में रेडमी 10X के नाम से उतारा जा सकता है।

कंपनी ने ट्विटर पर जानकारी

कंपनी ने ट्विटर पर पोस्टर इमेज जारी कर लॉन्चिंग इवेंट की जानकारी दी। टीजर इमेज में कंपनी ने बताया कि नया रेडमी नोट 9 सीरीज फोन 30 अप्रैल को लॉन्च होगा। इसे ऑनलाइन इवेंट में लॉन्च किया जाएगा, जिसे ट्विटर और यूट्यूब पर लाइव देखा जा सकेगा। हालांकि ऑफिशियल टीजर इमेज में फोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है।

