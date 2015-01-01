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सालभर वाले डाटा प्लान:जियो, एयरटेल से लेकर वोडाफोन-आइडिया तक; इस दिवाली पर लिए गए ये प्लान अगली दिवाली तक चलेंगे

नई दिल्लीएक घंटा पहले
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इस दिवाली आप इन प्लान को लेते हैं तब अगला रिचार्ज 2021 की दिवाली में कराना होगा

आप एक ऐसे डेटा प्लान की तलाश में हैं जिससे बार-बार रिचार्ज कराने का टेंशन खत्म हो जाए, तब ये खबर आपके काम की है। हम यहां पर रिलायंस जियो से लेकर एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) के सालभर की वैलिडिटी वाले प्लान के बारे में बता रहे हैं। यानी इस दिवाली आप इन प्लान को लेते हैं तब अगला रिचार्ज 2021 की दिवाली में कराना होगा। बता दें कि अगली दिवाली 4 नवंबर, 2021 को है।

1. जियो का सालभर वाला प्लान
सालभर की वैलिडिटी वाले रिलायंस जियो के कई प्लान हैं। इनमें सबसे सस्ता प्लान 2121 रुपए वाला है। इस प्लान की वैलिडिटी 336 दिन है। प्लान में रोजाना 1.5GB डाटा, डेली 100 SMS, जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग, अन्य नेटवर्क के लिए 12000 मिनट और जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है।

जियो के अन्य लॉन्ग वैलिडिटी प्लान

प्लानवैलिडिटीडाटामिनट
2399 रुपए365 दिन730GB12000
2599 रुपए365 दिन730GB12000
4999 रुपए360 दिन350GB12000

नोट: 2599 रुपए वाले प्लान में डिज्नीप्लस हॉटस्टर का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

1. एयरटेल का सालभर वाला प्लान
एयरटेल के भी सालभर की वैलिडिटी वाले कई प्लान हैं। इनमें सबसे सस्ता प्लान 1498 रुपए वाला है। इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। प्लान में 24GB डाटा, 3600 SMS, सभी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग मिलती है। इसमें एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्रीमियम और विंक म्यूजिक सब्सक्रिप्शन के साथ FASTag के लिए 150 रुपए का कैशबैक मिलता है।

एयरटेल के अन्य लॉन्ग वैलिडिटी प्लान

प्लानवैलिडिटीडाटा
2498 रुपए365 दिन730GB
2698 रुपए365 दिन730GB

नोट: 2498 रुपए वाले प्लान में डिज्नीप्लस हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन, यरटेल एक्सस्ट्रीम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, विंक म्यूजिक सब्सक्रिप्शन और FASTag के लिए 150 रुपए का कैशबैक मिलता है।

3. वोडाफोन-आइडिया का सालभर वाला प्लान
वोडाफोन-आइडिया या वीआई के भी सालभर की वैलिडिटी वाले 3 प्लान हैं। इनमें सबसे सस्ता प्लान 1499 रुपए वाला है। इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। प्लान में 24GB डाटा, 600 SMS, सभी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग मिलती है। इसमें Vi मूवीज एंड टीवी सब्सक्रिप्शन, MPL के लिए 125 रुपए का बोनस और जोमैटो के लिए डेली फ्लैट 75 रुपए का डिस्काउंट मिलता है।

वीआई के अन्य लॉन्ग वैलिडिटी प्लान

प्लानवैलिडिटीडाटा
2399 रुपए365 दिन547GB
2595 रुपए365 दिन730GB

नोट: इन दोनों प्लान पर Vi मूवीज एंड टीवी सब्सक्रिप्शन, MPL के लिए 125 रुपए का बोनस और जोमैटो के लिए डेली फ्लैट 75 रुपए का डिस्काउंट मिलता है।

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